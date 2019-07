Lassonde fait son entrée dans le marché du vin en Ontario

Le producteur de jus québécois Lassonde se positionne pour profiter de la libéralisation du commerce du vin en Ontario.

L’entreprise de Rougemont vient d’investir 7 millions de dollars dans Diamond Estates Wines & Spirits, ce qui lui donne une participation de près de 20 % dans le troisième plus important producteur de vin ontarien.

« En Ontario, la nouvelle réglementation offre des possibilités intéressantes de développement dans le secteur du vin », a expliqué hier au Journal le président d’Industries Lassonde, Jean Gattuso.

Vente dans les supermarchés

Le mois dernier, le gouvernement Ford a annoncé qu’en septembre, le nombre de supermarchés qui ont le droit de vendre du vin va passer de 139 à 226 en Ontario. On s’attend à ce que cette tendance se poursuive au cours des prochaines années.

Dans le cadre de l’accord conclu avec Diamond Estates, Lassonde deviendra le représentant exclusif du producteur de vin auprès de plusieurs supermarchés et de dépanneurs en Ontario.

L’entreprise québécoise connaît bien ce marché puisqu’elle y distribue déjà ses produits, notamment ses jus Oasis et Fairlee.

« Lassonde partage notre point de vue que le segment des supermarchés représente l’occasion de croissance la plus enthousiasmante que l’industrie ontarienne du vin ait connue depuis des décennies », s’est réjoui le PDG de Diamond Estates, Murray Souter.

Diamond exploite deux vignobles dans la région de Niagara, en Ontario, et un dans la vallée de l’Okanagan, en Colombie-Britannique. Parmi ses marques, on compte 20 Bees et Dan Aykroyd. L’an dernier, le chiffre d’affaires de l’entreprise a atteint 28 millions de dollars.

Lassonde est déjà présent dans le secteur du vin avec sa division Arista, qui embouteille au Québec du vin en vrac importé d’Europe et des États-Unis. Ce secteur génère toutefois moins de 10 % des revenus du groupe.

Cannabis

Pour l’instant, Lassonde n’entend pas plonger dans l’industrie du cannabis, comme l’ont notamment fait Molson Coors et Alimentation Couche-Tard.

M. Gattuso a noté que la réglementation encadrant les produits comestibles à base de cannabis est plutôt contraignante, notamment au Québec. « Il faut avoir des permis pour l’extraction [du cannabis] et on ne les a pas », a-t-il dit.

Lassonde pourrait toutefois investir dans une entreprise qui a déjà obtenu ses autorisations de Santé Canada.

« Le cannabis, on regarde ça comme tout le monde », a convenu le grand patron, Jean Gattuso.

L’an dernier, Lassonde a dégagé des profits nets de 66 millions $ sur des revenus de près de 1,6 milliard de dollars.