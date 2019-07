Le début d’un 25e été de feux d’artifice

La première des six soirées de feux d’artifice sur le fleuve Saint-Laurent aura pour thématique les années 1990, qui ont vu naître l’événement.

« On retourne en 1995 ! », affirme la directrice générale des Grands Feux Loto-Québec (GFLQ), Isabelle Roy, en référence à l’année inaugurale du rendez-vous estival.

« On va faire des clins d’œil au film, mais aussi aux années 90, dans le bonheur, la joie et la danse », lance Mme Roy.

Si dame Nature est au rendez-vous, l’organisation espère attirer des foules aussi importantes que l’an dernier, sinon plus. De l’animation sera offerte tant sur le quai Paquet, à Lévis, que sur la place des Canotiers, à Québec.

Pour divertir ces dizaines de milliers de spectateurs, l’organisation a mis en place une scène permanente et à plusieurs niveaux sur la place des Canotiers.

« C’est la plus grande scène que les Grands Feux ont connue », pointe Mme Roy, qui avance que l’auditoire saura se retrouver plus facilement grâce à ce point central.

« Les gens qui n’ont pas peur du jugement et qui viennent habillés en s’inspirant des thèmes, c’est ça qu’on veut ! C’est ça l’aspect immersif. On veut que les gens fassent partie du spectacle. On veut créer une expérience où les gens se lâchent lousses », explique Isabelle Roy.