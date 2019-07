L’Orlando City SC remporte de justesse le concours d’habiletés

Devant leurs partisans, l’Orlando City a été sacré grand champion de la toute première édition du concours d’habiletés de la Major League Soccer (MLS) sur la toute dernière action de la soirée, mardi au Exploria Stadium.

Représentés par trois joueurs chacun, l’Athletico Madrid, l’Orlando City SC et les étoiles de la MLS tentaient de mettre la main sur un chèque de 25 000 $.

Lors de la troisième et ultime épreuve, celle des passes, Nani a réussi à placer le ballon directement sur la barre transversale avec deux secondes à écouler, un geste bon pour 25 points. Le club local a ainsi cumulé 202 points, contre 195 pour l’équipe espagnole et 168 pour la MLS.

Outre Nani, Chris Mueller et Sebastian Mendez portaient les couleurs d’Orlando City SC, Koke, Hector Herrera et Joao Felix étaient quant à eux présent pour l’Athletico de Madrid, puis Wayne Rooney (D.C. United), Carlos Vela (Los Angeles FC) et Jonathan dos Santos (Galaxy) représentaient la MLS.

Lors de la toute première épreuve de la soirée, soit celle des tirs de précision, la formation européenne avait eu le dessus de justesse, marquant un 47e point avec son tout dernier tir. L’Orlando City SC avait auparavant récolté 46 points et les étoiles de la MLS, 28.

Dans la deuxième compétition, soit les plus beaux buts à la volée, c’est les favoris de la foule qui l’ont emporté.

Aidé par le surprenant Chris Mueller, qui fut notamment le premier à réussir la bicyclette, ils ont également bénéficié de la clémence des juges, qui leur ont offert 20 points supplémentaires pour leur originalité.

Orlando a finalement obtenu un pointage de 56, ce qui représentait 16 et 33 points de plus que les athlètes de la MLS et de l’Athletico.

Le match des étoiles, opposant l’Athletico Madrid aux étoiles de la MLS, aura lieu mercredi et sera présenté sur les ondes de TVA Sports.