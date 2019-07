On leur a prêté de fausses idylles

MONTRÉAL - Les amours des vedettes font beaucoup jaser. Qui est en couple? Et avec qui? Les célibataires n’échappent évidemment pas à cette attention, eux qui font bien souvent l’objet de rumeurs. Si certaines s’avèrent fondées, d’autres ne débouchent pas réellement sur la création de nouveaux couples. Voici certains artistes qui ont tenu à remettre les pendules à l’heure.

Claude Legault et Émilie Bibeau

PASCALE LÉVESQUE / AGENCE QMI

Quand on est l'un des hommes les plus sexy du Québec, il faut s'attendre à ce que les gens cherchent à savoir qui fait battre notre cœur. Si, en plus, on est célibataire, on sait que chacune des présences sur les tapis rouges sera épiée. C'est ce qui est arrivé à Claude Legault pendant plusieurs années. Alors que l'acteur n'avait personne dans sa vie (il forme maintenant un couple avec la chanteuse Gaële), il a posé en compagnie d'Émilie Bibeau. Inévitablement, la rumeur d'une histoire d'amour entre les deux comédiens s'est mise à courir. Et elle a été persistante. Par contre, Émilie Bibeau a déjà affirmé que Claude Legault n'est pas un amoureux, mais plutôt un grand ami.

Jay Du Temple et Katherine Levac

PHOTO COURTOISIE Vrak

Comme plusieurs amis, Jay Du Temple et Katherine Levac aiment partager des photos d’eux sur les réseaux sociaux et apparaître ensemble dans des événements. Rien de plus normal. Or, quand ils étaient connus et célibataires, les deux humoristes ont été la cible de ouï-dire après la publication du message «Allo @jaydutemple je t’aime plus que les lynx» par Katherine Levac sur Instagram en mai 2017. Cette dernière n’a toutefois pas tardé à éteindre le début du brasier en ajoutant le mot-clic «#onnestpasuncouplesorry», faisant taire les commérages. Depuis, ils ont vécu des histoires d’amour chacun de son côté, mais continuent de chérir leur amitié.

Hugo Girard et Valérie Taillefer

Dario Ayala / Agence QMI

La rumeur a été lancée à l’été 2017. À ce moment séparée de l’homme d’affaires François Lambert et animant avec l’homme fort Hugo Girard l’émission de rénovations «Du cœur et des bras», sur CASA, Valérie Taillefer a été pressentie pour être en couple avec son coanimateur. Leur complicité devant les caméras du rendez-vous télévisé a certes alimenté cette hypothèse, mais la principale intéressée a démenti le tout, expliquant notamment qu’elle et son partenaire à l’écran étaient bien différents. Valérie Taillefer a bien été amoureuse à la fin de cet été-là, mais c’est Jimmy Accurso (regretté fils aîné de l’homme d’affaires Tony Accurso), décédé un an plus tard dans un accident de la route, qui faisait battre son cœur.

Céline Dion et Pepe Munoz

Quel homme réussira à se tailler une place dans le cœur de Céline Dion après le départ de René Angélil? Cette question que certains se posent depuis maintenant plus de deux ans aurait pu trouver réponse grâce à Pepe Munoz. Le beau et jeune danseur, toujours aux côtés de la diva, partageant la scène avec elle et se laissant photographier tout près d’elle, avait, pour plusieurs, tous les atouts pour réussir à charmer la chanteuse. À un détail près. Au printemps dernier, afin de couper court aux nombreuses spéculations la liant intimement à son danseur, Céline a révélé à l’émission «Extra» que Pepe Munoz est gai. Leur relation est donc amicale et professionnelle.

Benoît Gouin et Céline Bonnier

Sébastien St-Jean / Agence QMI

Pendant plusieurs années, Roy Dupuis a été l’homme dans la vie de Céline Bonnier. Après l’éclatement du couple, certains ont spéculé à savoir qui allait se pavaner au bras de l’actrice. Parce que le courant passe bien avec Benoît Gouin quand il travaille avec elle – ce qui est arrivé à maintes reprises –, les discussions se sont orientées vers lui. Mais, contrairement à ce qu’ils ont vécu dans leur plus récent projet à la télévision, aucune histoire d’amour n'a pris forme entre les deux vedettes du téléroman «L’heure bleue». Le comédien a d’ailleurs été très clair à ce sujet lors d’un entretien avec le magazine «Échos Vedettes» en mars 2014, précisant qu’ils sont de «très, très, très bons amis» depuis qu’ils ont quitté l’école.

Patrice Robitaille et Julie Le Breton

Sébastien St-Jean / Agence QMI

Leur complicité devant les caméras est indéniable, ils vont bien ensemble et sont capables d'enchaîner les projets conjoints, alternant à la fois les genres et les personnages. Pas surprenant, donc, que les gens aient longtemps pensé (et grandement espéré) que Patrice Robitaille et Julie Le Breton forment un couple dans la «vraie vie». Pour s'amuser un peu de tous les potins courant à leur sujet, Patrice Robitaille a joué le jeu en se déclarant amoureux dans la première saison de la série «Les invisibles», diffusée à TVA. Par contre, il ne faut pas se laisser berner: les deux acteurs sont – simplement – de bons amis.

Jason Roy-Léveillée et Marie-Lyne Joncas

Joël Lemay / Agence QMI

Pendant 11 ans, le visage de Jason Roy-Léveillée a rimé avec celui de Mirianne Brûlé. Peu de temps après leur séparation, annoncée en février 2018, la comédienne a révélé avoir retrouvé l’amour. Or, ce ne fut pas le cas de son ancien homme. Pendant plus d’un an, le nom de Jason Roy-Léveillée n’a pas créé de véritables vagues chez les amateurs de potins. En juin dernier, par contre, certains croyaient être témoins d’une nouvelle idylle quand il s’est présenté, tout sourire, avec l’humoriste Marie-Lyne Joncas sur le tapis rouge de la comédie musicale «Mamma Mia!», à Montréal. L’acteur a toutefois rapidement tué ce bobard, expliquant qu’ils sont amis depuis longtemps.