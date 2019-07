Raphaël Lavoie mange moins de McDonald’s

Les joueurs de hockey vous le diront : tous les moyens sont bons pour améliorer sa forme physique.

Repêché en deuxième ronde du dernier repêchage par les Oilers d’Edmonton, le Québécois Raphaël Lavoie a, à ce sujet, révélé qu’il avait apporté d’importantes modifications à sa diète, cet été.

«Afin d’être plus fort et plus rapide, j’ai changé mon alimentation. J’ai commencé à suivre un plan alimentaire. Cela m’aide à gagner du poids et j’ai beaucoup plus d’énergie depuis.», a-t-il confié au réseau TSN en marge du camp estival d’Équipe Canada junior (ECJ).

Lavoie a ensuite enchaîné avec une déclaration plutôt... particulière.

«Je mange moins de McDonald's! J’en mangeais à quelques reprises auparavant. Croquettes, hamburgers, frites, mcFlurry... J'y allais avec tout ça!»

«Je concentre maintenant mon alimentation sur le poulet, le riz et les légumes. Les impacts positifs sur moi sont vraiment nombreux. Je suis moins fatigué le matin. Je souhaite être plus explosif et plus rapide, alors ça aidera assurément mon jeu.»

La deuxième occasion sera-t-elle la bonne?

Retranché du camp d’entraînement d’ECJ l’an dernier, Lavoie souhaite oublier cet épisode et démontrer qu’il peut, cette année, contribuer aux succès de l’équipe.

«Ça serait un honneur incroyable de faire partie de cette formation. Je veux être un membre de ce groupe et représenter mon pays.»