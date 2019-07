Séduction et quiproquos

Pour une troisième année consécutive, Jeunesses Musicales Canada y présente une de ses productions. Après Don Giovanni (2017) et La Belle Hélène (2018), c’est au tour des Noces de Figaro de Mozart, dans la version italienne avec des surtitres français et anglais.

Cet organisme a pour mission de favoriser la diffusion de la musique classique auprès des jeunes et de soutenir les jeunes instrumentistes, chanteurs et compositeurs professionnels.

À l’affiche à nouveau, ce soir et vendredi, à guichets fermés, au Théâtre La Bordée, Les noces de Figaro effectuera une tournée de 21 spectacles au Québec et dans les Maritimes, à partir du 3 octobre.

Cet opéra de Mozart raconte les embrouilles, les tentatives de séduction et d’infidélités et les quiproquos autour du mariage de Figaro.

Adapté dans une formule pour cinq voix et un pianiste, l’opéra se concentre sur les couples du comte et de la comtesse Almaviva et celui de Figaro et Susanna. C’est léger et divertissant.