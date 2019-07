Trois concerts à ne pas manquer à Festivent

Weezer

Le quatuor américain ne donne pas beaucoup de spectacles cet été en Amérique du Nord. Après la ville de Minot dans le Dakota du Nord, Rivers Cuomo et sa bande débarqueront à Lévis avec les Buddy Holly, Hash Pipe, Island in the Sun, Undone – The Sweater Song, leur reprise d’Africa et autres hymnes fédérateurs. La formation donnera ensuite un concert à Bethlehem en Pennsylvanie, avant de s’envoler pour quelques spectacles en Corée du Sud et au Japon. On ne les a pas vus dans la région de Québec depuis leur passage au Festival d’été en juillet 2013. Les retrouvailles risquent d’être explosives et festives.