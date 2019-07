Un «long» délai cet été pour certains chantiers, admet la Ville

Laissé à l’abandon depuis près de trois semaines, un chantier inachevé a repris mardi, sur la rue du Prince-Albert à Charlesbourg, le jour même où des citoyens dénonçaient dans nos pages la situation.

Des ouvriers sont revenus sur les lieux. Une bordure de trottoir a été refaite en après-midi. Le pavage devrait suivre sous peu, à la grande satisfaction des résidents du secteur qui peinaient à comprendre pourquoi le chantier autour d’une borne-fontaine était arrêté depuis si longtemps, bloquant la moitié de la rue.

Un porte-parole de la Ville de Québec a reconnu qu’il y avait eu un «long délai» avant la reprise du chantier, expliquant la nécessité de «prioriser» des travaux sur d’autres artères plus achalandées.

«Une fois que les travaux ont été faits le 12 juillet, il y a eu d’autres bris d’aqueduc, sur des artères principales, ce qui fait que les travaux sur une rue résidentielle (comme la rue du Prince-Albert) ont été repoussés parce qu’ils ont été jugés moins prioritaires. C’est un peu le même principe avec le déneigement. On va toujours prioriser une artère principale», a expliqué David O’Brien.

Les ouvriers sont très sollicités l’été en raison du nombre de chantiers et des vacances du personnel, a-t-il également souligné. «Avec tout ça, il y a aussi les vacances estivales; les équipes en subissent les impacts et sont sollicitées davantage en même temps. On reconnaît que le délai a été long. On est toujours en amélioration continue dans nos processus. S’il y a des choses qui peuvent s’améliorer, on va le faire», a ajouté M. O'Brien.