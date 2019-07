Un mois de juillet grandiose dont on va se souvenir

Des températures plus hautes que la normale, près de 50 % moins de pluie que la moyenne et des records de chaleur dans l’est de la province : le mois de juillet qui se termine mercredi a été remarquable au Québec.

« C’était un mois exceptionnel. Les températures ont été plus hautes qu’à la normale et il y a eu entre 40 % et 60 % de moins de précipitations qu’en moyenne », commente le météorologue d’Environnement Canada, André Cantin, qui précise qu’il se prononce selon des données mises à jour le 29 juillet.

De plus, la pluie s’est faite rare en date du 29 juillet, alors qu’il était tombé 35,2 mm de pluie à Québec, dont plus de la moitié les 6 et 13 juillet. En moyenne, la capitale nationale reçoit environ 120 mm de pluie en juillet, le mois habituellement le plus abondant en précipitations.