Une cabane à sucre pour gâter sa gang

Un employeur de Lévis rivalise d’ingéniosité pour attirer les employés et surtout, les garder, dans le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre. Le propriétaire de Transit a même acheté une érablière pour en faire « profiter sa gang ».

« Ensemble, c’est comme ça qu’on va se démarquer. L’employé est au cœur de nos décisions. Je ne dirais pas qu’on est l’entreprise qui offre les plus hauts salaires, mais on a un environnement de travail stimulant », confie Stéphan Guay, en entrevue.

Située dans le parc industriel Lauzon, Transit embauche une centaine d’employés. Méconnu du grand public, ce grossiste de pièces d’autos possède l’un des plus gros entrepôts de l’est du Canada à Lévis, en plus de ses installations à Montréal, en Ontario et dans les Maritimes. Photo Stevens LeBlanc

Son président, Stéphan Guay, emprunte chaque jour la route Lallemand pour se rendre au boulot. Il avait à l’œil depuis cinq ans un terrain boisé à l’intersection de l’autoroute 20, là où le futur troisième lien risque d’aboutir, bien que l’endroit précis ne soit pas encore connu.

« Le terrain qui est là, c’est une cabane à sucre. On va avoir un jardin communautaire et ça va devenir la cabane Transit. J’implique mon monde et j’ai déjà des gars qui m’ont offert de bûcher et de s’en occuper », raconte fièrement celui qui a repris l’entreprise familiale fondée en 1971 et qui cherche à se démarquer auprès de ses employés avec toute une gamme d’avantages sociaux hors du commun.

Il imagine déjà des 5 à 7 organisés sur sa terre boisée bucolique, tout près de l’entrepôt, pour célébrer l’atteinte d’objectifs par son équipe.

« C’est un beau trip d’avoir une cabane à sucre. Je veux que mes employés en profitent. J’aime ça rendre les gens heureux, je ne veux pas juste leur donner une job », insiste celui qui amène aussi les œufs de ses propres poules au travail chaque semaine pour ses employés.

Santé et bouffe bio

Amateur de bouffe bio, M. Guay ambitionne aussi de « nourrir sa gang » avec des produits sains comme du poulet de grain, élevé sur sa terre à Pintendre. Il rêve de bœuf Highland, un jour. « Moi, je vais en profiter, mais eux aussi, c’est certain. »

Transit a emménagé en 2008 dans ses locaux actuels de 50 000 pieds carrés, lesquels s’agrandiront encore de façon importante l’an prochain. Stéphan Guay y a implanté la géothermie pour chauffer et climatiser l’entrepôt, pour le confort des employés. « Des jobs d’entrepôt, c’est difficile. Moi, je veux que mes employés se sentent bien. On passe tellement de temps au travail. Si, en plus, il faut qu’on se fasse suer... » Photo Stevens LeBlanc

Les travailleurs ont aussi accès à une terrasse extérieure avec des légumes qu’ils cultivent eux-mêmes sur place, une salle de gym (les employés sont payés 30 minutes par semaine pour s’entraîner, qu’ils le fassent ou non), une grande cafétéria avec une table de baby-foot et l’inscription au mur « Tu es important », ne laissant planer aucun doute sur la philosophie de l’entreprise. Une coiffeuse s’y rend même une fois par semaine.

De grandes ambitions

En pleine expansion, Transit espère tripler son chiffre d’affaires pour atteindre la barre des 100 M$ d’ici cinq ans. M. Guay compte sur son équipe pour y parvenir et a affiché la cible bien en vue dans la grande cafétéria de l’immeuble.

Un bon achat, avec ou sans 3e lien