LAVERDIÈRE, Danielle



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 22 juillet 2019, à l'âge de 60 ans, est décédée dame Danielle Laverdière, fille de feu monsieur Charles-André Laverdière et de feu dame Mariette De Blois. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17 h 30 à 19 h.Elle laisse dans le deuil son frère et ses soeurs: Claude, France et Christine (Rémi Lanteigne); ses nièces Laurence-Isabel (Vincent Gravel), les enfants de celle-ci (Charles-Edward et Jamie-Élisabeth), Catherine, Caroline et son neveu Jean-François, son beau-frère Gilles Beaulieu ainsi que ses oncles et tantes, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier les membres du personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur professionnalisme et leur compassion. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don aux Organismes suivants: Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, www.cancer.ca ainsi qu'à la fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, G1L 3L5, tél.: 418-525-4385.