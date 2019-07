LÉGARÉ, Irène Renaud



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 29 juillet 2019, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Irène Légaré (née Renaud), fille de feu Blanche Alain et de feu Joseph Renaud, épouse de feu Jean-Charles Légaré. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule jeudi 1ier août 2019 de 19 h à 21 h et le samedi 3 août 2019 de 10 h 45 à 12 h 45.Elle était la mère de: Louise (Frédérick Sargent), Pierre (Gisèle Lamontagne), Hélène (Michel Paquin), Yvon (Diane Bédard), Denise (Dave Hope), feu Claude, Jean-Marie (Lyne Latouche), Marcel (Ginette Barbeau), Robert (Lise Langlois), Lucie, Richard (Odette Lamontagne) et Jacqueline; la grand-mère de: Mélissa, Mark, Vincent, feu Véronique, Nicolas, Jean-Philippe, Marie-Hélène, Annie, Isabelle, Michel, Stéphanie, Caroline, David, Jordan, Carl, Alexandre, Geneviève, Roxane, Simon, Mathieu, Katherine, Marie-Pier et Gabrielle; l'arrière-grand-mère de: 23 petits-enfants; la sœur de: feu Hermel (feu Mariette Légaré), feu Bernard (feu Lucie Moisan), feu Jacqueline (sœur de Sainte-Jeanne d'Arc), feu Annette (feu Gaston Verret), feu Gabrielle, feu Léandre (feu Georgette Martel), feu Clothilde (feu Roland Cantin), Clovis (feu Colette Blouin), Lorrain (Bibianne Lafrance) et Céline (Paul Goulet); la belle-sœur de: feu Madeleine (feu Henri Chiquette), feu Gertrude, feu Alexandre (feu Louise Dumais), feu Marcel (feu Estelle Falardeau), feu Maurice (Liane Tremblay), feu Cécile (feu Marc White), feu Gérard (feu Yvette Bérubé), feu Lucille et feu Denise. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un merci très spécial au personnel du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes pour leur dévouement, leur gentillesse et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, 6000 3e Av O, Québec, QC, G1H 7J5. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire lors des condoléances.