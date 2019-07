VÉZINA, André



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 26 juillet 2019, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur André Vézina, fils de feu dame Marie-Paule Mathieu et de feu monsieur Charles-Eugène Vézina. Il était l'époux de dame Nicole Vallières. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 heures à 15 heures.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Nicole, ses deux filles Lynn (Martin Desbiens) et France (Claude Lafrance), ses petits- enfants: Kimberley, Christopher, Jean-Kristof, Sabrina, Catherine (Vincent) et feu Anne-Sophie. Il était le frère de Jacques (Manon Pouliot) et feu Yvon. Il était le beau-frère de la famille Vallières : Denis (Réjeanne Perron), Roger (Diane Bérubé), Yves (Claire Dubois), feu Céline (Louis Lafleur), Francine (feu Jocelyn St-Pierre), Serge (Francine Beaudry) et Michel. Il laisse également dans le deuil ses neveux et ses nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Laval (IUCPQ), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél. : 418-656-4999.