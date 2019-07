ROBERGE, Louisette



À l'Hôpital de Ste-Anne, le 27 juillet 2019, à l'âge de 94 ans, entourée de tous les siens, est décédée madame Louisette Roberge, épouse de feu monsieur Robert Deblois. Elle était la fille de feu monsieur Thaddée Roberge et de feu madame Marie-Louise Cloutier. Elle demeurait à Québec., où la famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie, soit à compter de 13 heures. L'inhumation se fera par la suite au Mausolée Chapelle Ste-Anne-de-Beaupré. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Armand (Lise St- Gelais), Joseph, Jocelyn (feu Robert Comtois), Lise (Serge Ferland), Gérald (Joyce Tanguay), Rachelle (Richard Lachance); ses petits-enfants: Stéphane, Martin et Karine Deblois, Patrick et Yvon Deblois, Mélanie et Mathieu Ferland, Pierre-Jacques et Roxanne Deblois, Geneviève et Tommy Lachance, ainsi que leurs conjoints et conjointes; ses arrière-petits-enfants: Dylan, Samuel et Brendaly Deblois, Kasandre Deblois, Johannie, Brian et William Lajeunesse, Raphaël, Éliza, Amélia et Caleb Deblois, Jonathan et Naomy Deblois, Pier-Alexandre et Samuel Crépeault, Noah et feu Jacob Ferland, Jean-Philip Vaillancourt ainsi que ses deux futurs arrière-petits-enfants; ses trois arrière-arrière-petits-enfants : Zack, Louka et Cameron ainsi que ses deux futurs arrière-arrière-petits-enfants ; ses frères, ses sœurs: feu Jean-Paul (feu Marguerite Gravel), feu Rosario, feu Lorenzo (feu Fabiola Fontaine), feu Raymond (feu Marcel), Jacques, feu Marie-Claire (feu Adrien Labrecque), feu Jeanne-D'Arc (feu Adrien Fontaine) et Edwidge ainsi que son ex-beau-frère feu Roland Racine et ex-belles-sœurs: Cécile Paré et feu Thérèse Savage; ses beaux-frères, ses belles-sœurs de la famille Deblois, conjoints, conjointes ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient également à remercier le personnel des Soins Palliatifs de l'hôpital Sainte-Anne ainsi qu'aux médecins pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11000, rue des Montagnards, local P1-101, Beaupré, QC Tél.: 418 827-5773, poste 2 Courriel : info@fondationhsab.org Site web : www.fondationhsab.org Des formulaires seront disponibles sur place.