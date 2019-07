GUENETTE, Jean-Guy



À la Résidence Cardinal Vachon, Québec, le 24 juillet 2019, à l'âge de 89 ans 9 mois, est décédé monsieur Jean-Guy Guenette, époux de feu dame Thérèse Tremblay. Né à Thetford Mines, le 28 octobre 1929, il était le fils de feu dame Rose Proulx et de feu monsieur Wellie Guenette. Il demeurait à Québec, arr. Beauport.où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de midi. Les cendres seront par la suite déposées auprès de son épouse au columbarium La Seigneurie. Monsieur Guenette laisse dans le deuil ses enfants: André (Louise Beaudry), Daniel, Jacques, Yves (Gisèle Allard), Sylvie; ses petits-enfants: Audrey Guenette, Michael Guenette, Maude Guenette et Carol-Ann Robitaille; sa belle-sœur Monique Morneau; son beau-frère Philippe Tremblay (Marie Marthe) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Les funérailles sont sous la direction de