LEMELIN, Suzanne



Au IUCPQ (Hôpital Laval), le 26 juillet 2019, à l'âge de 74 ans et 7 mois, est décédée madame Suzanne Lemelin, épouse de monsieur Jean-Pierre Bourgault, fille de feu madame Georgianna Huot et de feu monsieur Emmanuel Lemelin. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h30. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Éric (Josée Villeneuve), Isabelle (Gilles Chevalier) et Denis (Sarah Paré); ses petits-enfants : Gabrielle, Élizabeth, Philippe et Maude; ses frères et sœurs, beaux-frères, belles sœurs: Michel, Micheline (feu Richard), Lorraine (feu Paul Lemelin), Lise (Yvon), Gilbert (France) et Marcelle Cauchon. De la famille Bourgault: Micheline (feu Luc) Denise (Dany Lizotte), (feu Yvon et Claire) et Diane Goupille. Elle laisse également ses neveux et nièces, sa petite sœur Ginette Huot, ses amis depuis 51 ans: Danielle et Marcel Lessard ainsi que tous les autres amis. Un merci spécial à l'équipe de recherche de IUCPQ, aux docteurs Provencher, Dion et Martel et à l'équipe médicale de l'Hôpital Laval. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Fonds en hypertension pulmonaire Dr Steve Provencher. Des formulaires seront disponibles sur place.