Contraints de jeter le recyclage à la poubelle

Des résidents du quartier Duberger-Les Saules, à Québec, sont excédés par les retards de la collecte des matières résiduelles dans leur secteur. Si les ordures sont ramassées normalement, il en est autrement des matières recyclables, que les citoyens se sont résignés à jeter à la poubelle.

Selon les résidents rencontrés par Le Journal, mercredi, cela fait maintenant plus de trois semaines que leur conteneur de matières recyclables n’a pas été vidé sur la rue du Rhin, non loin du boulevard Père-Lelièvre.

La petite rue résidentielle est une voie sans issue comportant une soixantaine de logements dans quatre bâtiments.

« Ils sont peut-être passés une fois depuis les déménagements [du 1er juillet], et ils ne sont pas revenus, aucune fois », dénonce l’une des locataires, Monique Proulx.

Secteur problématique

Pourtant, tout près, les conteneurs de recyclage de la rue Trudeau, où l’on compte aussi plusieurs immeubles à logements, ont été ramassés. Les résidents ne savent pas si c’est parce que leur rue a été oubliée ou si la Ville accorde la priorité à certaines rues, au détriment d’autres clients, compte tenu des difficultés rencontrées par son fournisseur.

L’arrondissement des Rivières est justement l’un des secteurs où la collecte des matières résiduelles est très problématique depuis environ un mois à Québec, selon les constatations de la Ville.

« Alors, la récupération, on la jette, déplore Mme Proulx. C’est plate, parce qu’on a un bac pour récupérer. Déjà qu’on n’est pas sûrs que la récupération se rend vraiment à la récupération, on fait des efforts, mais là, on la jette depuis un gros trois semaines parce que le bac, vous voyez bien qu’il déborde. »

Contactée par Le Journal, une porte-parole de la Ville de Québec n’était pas en mesure de dire, mercredi, depuis combien de temps la collecte du recyclage n’a pas été effectuée à cet endroit, ou pourquoi.

« L’immeuble de ce citoyen faisait partie de la reprise de la collecte de recyclage samedi dernier (le 27 juillet). Malheureusement, le contenant à chargement avant n’était pas accessible pour cette collecte. Suite à cela, et compte tenu de la situation, un camion est passé lundi dernier pour ramasser le débordement de matières résiduelles », a répondu la conseillère en communication Maryse Brodeur, par courriel.

Nombreux clients affectés

Les retards dans la collecte des matières résiduelles touchent principalement les arrondissements des Rivières et de Charlesbourg, et surtout les immeubles multilogements ou commerciaux. Selon les semaines, entre 500 et 1000 clients sont affectés.

Les nombreux retards ont incité la Ville à mettre en place une page sur son site web pour donner quelques consignes aux citoyens dont les déchets n’ont pas été ramassés.

La municipalité affirme que la situation est attribuable au « manque de ressources matérielles et de main-d’œuvre d’un des fournisseurs ». Elle espère un retour à la normale à la fin du mois.