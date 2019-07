ST-JEAN, Michèle



"D'aussi loin qu'ici, nous chantons en silence cette jeunesse vieille."Est décédée, entourée de l'amour des siens, à l'Hôtel-Dieu de Québec, le 26 juillet 2019, à l'âge de 62 ans et 8 mois, Mme Michèle St-Jean, conjointe de M. Sylvain Bélanger, demeurant à Québec et autrefois de Roberval. Elle était la fille de M. Jean-Luc St-Jean et de Mme Claire Bilodeau. La famille accueillera les parents et amis aule jeudi 1er août 2019 de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h. Le jour du service, le salon sera ouvert à compter de 8 h 30.et elle sera confiée au crématorium Leclerc. Par la suite, la famille accueillera parents et amis auà compter de 13 hOutre son conjoint M. Sylvain Bélanger et ses parents: M. Jean-Luc St-Jean et Mme Claire Bilodeau, elle laisse ses filles: Nancy Fortin (Vital Bonneau), Marie-Claude Fortin (Nicolas Couture) et Julie Fortin (Éric Potvin); ses petits- enfants: Samuel, Derek, Érika, Aurélie, Emy, Zachary et Raphaël; le père de ses filles M. Alain Fortin. Elle était la sœur de: Danielle (Julien Tremblay), Louise (Gaétan Lapointe) et Annie (Martin Dufour); la belle-fille de: Mme Diane Chamberland (feu M. Gilles Bélanger); la belle-sœur de: Patrick Bélanger et Martin Bélanger. Également, elle laisse sa filleule Carolyne Dufour, ses cousins et cousines, ses oncles et tantes, ses neveux et nièces, ses collègues et autres parents et amis. Ceux et celles qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Le Havre du Lac-Saint-Jean, 923, rue McNicoll, Roberval, Qc, G8H 1X2, (418) 275-8121 https://www.havredulacstjean.com/ et/ou Les Oeuvres Jean Lafrance Inc., 1390, route de l'Aéroport, Québec, Qc, G2G 0L6, (418) 681-3883, info@lesojl.com