FORTIER, Jean-Louis



À la Résidence Saint-Alexandre, le 24 juillet 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Jean-Louis Fortier, fils de feu Napoléon Fortier et de feu Rose-Anna Tardif, époux de dame Gisèle Fleurent. Il demeurait à Thetford-Mines.le vendredi 2 août 2019 de 13h à 15h. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Gisèle Fleurent; ses enfants: Henri (Michelle Sampson), Gaby (Gérard Fillion), Alain (Louise Michaud), Patrice (Deborah Petterson), Danielle (Yvon Roussin) et leur mère Jacqueline Rhéaume; les enfants de son épouse Gisèle Fleurent : France Lachapelle (Richard Perron), Linda Lachapelle (Denis Lachance); ses petits-enfants: Jean-Louis, Angela, Thomas, feu Chantale, Alain, Benoit, Jennifer, James, David, Jessica, Andréanne et leurs conjoints; ses arrière-petits-enfants ainsi plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Saint-Alexandre pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Résidence Saint-Alexandre, 1651, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines, QC G6G 0C1.