LEBLANC, Serge



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 22 juillet 2019, à l'âge de 64 ans, est décédé M. Serge Leblanc, époux de dame Véronique Vézina. Il demeurait à Boischatel. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h à 10h50.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses frères et sa sœur: Ernest Tremblay (Claire Camiré), Conrad Leblanc (Suzette Foreman), Angélique Leblanc (Arthur Roy); son beau-frère et sa belle-sœur Simon-Pierre Vézina (Agathe Lefrançois); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier Mme Stéphanie Leblanc, Catherine Turcotte et toute sa famille, Karyne Drouin et M et Mme Guy Paradis et M et Mme Gabriel Castonguay pour leur support, ainsi que le personnel du CRCEO et de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3 Tél. 418 683-8666