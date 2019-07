Fini les sacs en plastique chez IGA

Fini les sacs en plastique d’ici un mois dans les épiceries IGA de l’île de Montréal. La bannière veut ainsi retirer 12 millions de sacs de la circulation pour réduire la pollution plastique.

Dès le 3 septembre, les Montréalais ne devront plus oublier leurs sacs réutilisables s’ils entrent chez l’un des 37 marchands IGA de la métropole pour leurs achats. La chaîne d’épiciers devient la première au Québec à bannir les sacs en plastique aux caisses.

Les épiceries IGA du reste du Québec suivront celles de l’île de Montréal « dès que possible », une fois l’apprentissage terminé, de Pointe-aux-Trembles, à l’est, à L’Île-Bizard, à l’ouest.

« Les meilleurs gestes ne sont pas toujours les plus faciles », lance le propriétaire d’un IGA à Montréal, Richard Déziel. Épicier depuis 25 ans, il dit ressentir une pression de la clientèle, des groupes environnementaux et même de ses enfants pour faire sa part.

242 tonnes de sacs

Les 12 millions de sacs retirés représentent 242 tonnes de plastique évitées annuellement, selon IGA, soit le même poids que 161 voitures de 1,5 tonne chacune.

Le vice-président de l’exploitation au détail chez IGA, Sylvain Lebel, est convaincu que la mesure sera bien accueillie par la clientèle.

Déjà, 12 épiceries un peu partout au Québec ont fait le test et il y a eu peu de plaintes, dit-il.

« Quand nous avons sollicité les marchands, ils ont tous embarqué. Ils nous ont dit “enfin!” », relate Sylvain­­­ Lebel. Cet enthousiasme a répondu aux craintes des dirigeants qui se demandaient si l’interdiction serait trop hâtive ou nuirait aux épiceries.

Pour sensibiliser les clients, des espaces de stationnement rouges apparaîtront pour privilégier ceux qui apportent leurs propres sacs.

IGA offrira cependant encore des sacs en papier.

« Ce n’est pas la solution idéale », concède M. Lebel, mais il ajoute que ces sacs sont « recyclables, compostables et faits à Montréal ».

Les petits sacs en plastique pour les fruits et légumes ou la viande seront aussi encore à disposition, notamment pour des raisons de salubrité.

Contenants à venir

D’ici l’automne ou l’hiver, IGA compte aussi emboîter le pas à Métro et permettre les contenants réutilisables pour les viandes, poissons et pâtisseries, par exemple.

La Ville de Montréal a banni uniquement les sacs en plastique légers l’an dernier et le gouvernement Trudeau à Ottawa a quant à lui annoncé son intention d’interdire le plastique à usage unique, mais pas avant 2021.

« Si c’est pour les aider à prendre leur décision [plus rapidement], si ce qu’on fait est concluant et qu’ils veulent emboîter le pas, c’est ça le but », se réjouit Richard Déziel.

Ce dernier est d’avis que les clients vont s’acclimater. « Malheureusement, il y a encore beaucoup de sacs en plastique », souffle à son tour Sylvain Lebel, même si les sacs réutilisables font partie du paysage depuis 15 ans.

Par ailleurs, la chaîne canadienne Sobeys, dont fait partie IGA, annoncera aujourd’hui son intention de bannir les sacs en plastique dès janvier 2020.

Des habitudes à changer pour les clients montréalais

Les clients montréalais des épiceries IGA devront changer leurs habitudes à la suite de l’annonce de la chaîne de bannir les sacs en plastique aux caisses, puisque plusieurs d’entre eux les utilisent encore.

« Une fois de temps en temps, je prends des sacs en plastique. Je m’en sers pour la litière du chat ou comme sac de poubelle en camping », affirme France Mondoux, rencontrée à sa sortie d’un IGA sur le boulevard Langelier, un sac en plastique à la main.

Le Journal a interrogé une dizaine de clients lundi pour leur demander ce qu’ils pensent d’une éventuelle interdiction des sacs en plastique.

Encore utiles

Pour plusieurs, comme France Mondoux, ces sacs ont leur utilité.

Hélène Jutras assure quant à elle qu’elle leur donne une autre vie et qu’elle aime s’en servir pour traîner des vêtements. Mais armée de sacs réutilisables d’un concurrent, elle dit faire cet effort pour des raisons écologiques et financières.

Pour Pierre Bilodeau, avoir en main ses sacs réutilisables est « primordial ».

S’il les oublie, il n’achète même pas de sacs en plastique, il dépose ses achats en vrac dans sa voiture.

Il n’est cependant pas en faveur d’une interdiction, pensant qu’il faut convaincre plutôt que forcer les clients.

Pour sa part, Stefano Cataldo est en faveur de bannir les sacs en plastique.

« Les gens n’auront pas le choix », dit-il.