«Libre comme l'air» de Sara Lövestam: Kouplan se retrouve à la rue

Nouvelle voix de la littérature suédoise, auteure primée et traduite en plusieurs langues, la talentueuse Sara Lövestam entraîne les lecteurs dans les bas-fonds de Stockholm dans la nouvelle enquête de Kouplan. Son détective sans-papiers, sans-abri et transsexuel découvre cette fois que la réalité est bien pire qu’il pouvait l’imaginer lorsqu’une femme lui demande de pister son mari, soupçonné d’adultère.

Kouplan, après avoir perdu la chambre qu’il louait, doit se trouver un nouvel endroit pour dormir. Vaille que vaille, il s’installe sous un pont et partage son abri de fortune avec deux «colocs» qui ne sont pas de tout repos. Il n’a plus que deux semaines à patienter avant de pouvoir déposer une nouvelle demande d’asile, donc il tient le coup comme il peut.

Détective privé sans-papiers, et désormais sans-abri, Kouplan se fait engager par une femme riche qui soupçonne son mari de la tromper. Kouplan se lance dans cette affaire tout en faisant de son mieux pour ne pas attirer l’attention de la police des frontières. Mais ce qu’il va découvrir est bien pire qu’une aventure extraconjugale.

«Je voulais écrire un roman policier où le détective était appelé à remplir une mission de routine... mais bien entendu elle prend une tout autre tournure. Le mari dont il est question n’est pas infidèle... au lieu de se rendre au boulot, il fait plutôt quelque chose qui est très, très mal», dit Sara Lövestam, en entrevue.

Écriture très réaliste

Inventive, imprévisible, hors-norme, la romancière décrit par le biais de Kouplan le quotidien difficile et anxiogène des sans-abri de Stockholm. Pour alimenter cette écriture très réaliste, elle a interviewé plusieurs sans-papiers et plusieurs sans-abri. «Je leur ai posé des questions sur l’abus de drogue et la vie dans la rue. Je ne voulais pas deviner ou imaginer : je voulais faire un portrait réel.»

Dans cette série, elle souhaitait avant tout montrer ce que cela signifie d’être marginalisé et de vivre en marge de la société. «Dans les deux premiers livres, Kouplan a encore un toit. Mais bien des sans-papiers doivent se rabattre sur la rue, en quête d’endroits pour vivre. C’est ce qui arrive aussi à Kouplan dans le troisième roman de la série : il n’a nulle part où aller.» Il doit côtoyer d’autres sans-abri, des drogués, des sans-papiers. «Je voulais montrer Stockholm à partir de ce point de vue : comment c’est de vivre ainsi, et comment c’est de se chercher un endroit pour dormir chaque nuit», explique-t-elle, en entrevue. «C’est bien difficile de mener une vie normale dans des conditions pareilles.»

Sortir des clichés

Sara Lövestam explique qu’écrire les quatre livres de la série Kouplan a pris la forme d’une aventure pour elle, puisqu’elle souhaitait créer un détective qui sort totalement du cliché conventionnel.

«Le fait que Kouplan soit un immigrant est venu de soi parce que j’ai enseigné le suédois à des nouveaux arrivants pendant plusieurs années. Bien des immigrants sont braves, déterminés, et ont des qualités héroïques. Kouplan est transsexuel. Pourquoi? Tout simplement parce que les transsexuels existent. Et ils accomplissent des choses.»

Sara Lövestam est reconnue comme l’une des nouvelles voix de la littérature suédoise.

Ses romans ont été primés et traduits en plusieurs langues.

Elle a participé au fameux festival Quai du polar en France.