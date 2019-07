Une tornade de force EF1 a frappé Lac-aux-Sables

LAC-AUX-SABLES | Environnement Canada a confirmé mercredi qu’une tornade de force EF1 a frappé mardi soir la région de Lac-aux-Sables, en Mauricie, causant d’importants dégâts sur son passage.

• À lire aussi: Possible tornade en Mauricie: «On regardait les arbres tomber un par un»

La faible tornade a entraîné des vents de 135 à 175 km/h, provoquant le déracinement d'arbres et des dégâts importants à des roulottes ainsi qu'à des chalets du secteur.

Difficiles à détecter

Les tornades qui se situent au bas de l’échelle d’intensité sont souvent les plus difficiles à prévoir, a souligné M. Cantin, surtout lorsqu’on les compare aux tornades «costaudes» qui touchent terre aux États-Unis.

«Les éléments atmosphériques qui conduisent à la formation des tornades sont très marginaux, a-t-il poursuivi. On peut détecter de la rotation sur nos radars à l’intérieur des cellules orageuses, mais parfois c’est minime. S’il fallait émettre une alerte de tornade chaque fois qu’il y a de la rotation faible, on en aurait à profusion.»

Pas plus de tornades

Même si certains citoyens ont l’impression que les tornades se multiplient au Québec depuis quelques années, le météorologue André Cantin assure que ce n’est pas le cas. L’an dernier, le nombre de tornades était même sous la normale.

«Cette année, on en serait seulement à la deuxième et l’été est déjà bien avancé, a-t-il souligné. La saison des tornades s’étend généralement de la fin mai à la mi-septembre, donc il nous reste peut-être un mois et demi de possibles événements violents.»

Environnement Canada confirme généralement autour de cinq ou six tornades par année au Québec. L’organisme n’a d’ailleurs pas constaté de hausse de leur nombre au cours des dernières années.