Le gouverneur démissionnaire de Porto Rico choisit son successeur temporaire

Miami | Le gouverneur de Porto Rico Ricardo Rossello, qui a annoncé sa démission la semaine dernière après d’importantes manifestations appelant à son départ, a nommé mercredi le secrétaire d’État qui lui succédera jusqu’à la tenue d’élections en novembre 2020.

Il a désigné Pedro Pierluisi, issu comme lui du PNP (Nouveau Parti progressiste) et qui fut son adversaire lors de la primaire de 2016.

Pedro Pierluisi fut également le délégué qui représentait Porto Rico à la Chambre des représentants américaine, où il pouvait siéger, mais n’avait pas le droit de voter en séance plénière.

«Ce moment historique nécessite une personne capable de rétablir les relations dans tous les secteurs, aux niveaux local et national», a déclaré Ricardo Rossello dans un communiqué.

Le gouverneur a annoncé sa démission la semaine dernière, après des manifestations massives provoquées par la fuite de conversations de hauts responsables locaux comportant des messageshomophobes et misogynes, et sur fond d’accusations de corruption et de détournement de fonds envers son gouvernement.

La secrétaire à la Justice de Porto Rico, Wanda Vazquez, devait dans un premier temps remplacer temporairement Ricardo Rossello, mais elle a décliné le poste ce week-end.