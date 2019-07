Le Québec appelle Equifax

Je me suis inscrit chez Equifax dès que j’ai reçu ma lettre de Desjardins. On me dit que je vais recevoir un courriel de confirmation. Quand je reçois le message, je clique sur le lien et je complète les informations demandées, en prenant bien soin de ne pas mettre d’accent sur les lettres de mon adresse, comme on l’indique.