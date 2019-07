L’entourage de Céline Dion dément les rumeurs sur Pepe Munoz

L’entourage de Céline Dion dément les allégations selon lesquelles Pepe Munoz, le styliste et ami de l’artiste, exercerait une trop grande influence sur elle.

Ces rumeurs proviennent d’un article de Page Six, le site de potins du New York Post, selon lequel la garde rapprochée des Céline Dion serait inquiète de voir Munoz «prendre le contrôle». Datant du 29 juillet, ce papier a ensuite été repris par plusieurs médias québécois et français.

Dans un message publié mercredi sur Twitter, Facebook et Instagram par l’entremise des comptes officiels de Céline Dion, le cercle rapproché de Céline Dion répond aux ragots en s’adressant directement à Pepe Munoz.

«En tant que vrais membres du «proche entourage» de Céline, nous sommes peinés et déçus par l’histoire mensongère qui est sortie dans les médias lundi, citant plusieurs sources qui prétendent faire partie de l’entourage proche [...]»

Les auteurs du message profitent de l’occasion pour réitérer leur confiance en Pepe Munoz, qui collabore avec l’étoile internationale depuis plus de deux ans.

«Ces «sources» n’ont rien de mieux à faire que de répandre de faux commérages, écrivent-ils. Ne démoralise pas pour ça... et continue ton excellent travail. On t’aime!»

Ce mot est signé par Dave, Dee, Denis, Lina, Michel, Naomi, Suzanne, Sydney, Sylvie et Yves.

Une relation sous la loupe

La relation entre Céline Dion et Pepe Munoz fait couler beaucoup d’encre depuis l’été 2017, alors qu’ils avaient offert un numéro de danse sensuelle durant la tournée européenne de l’artiste québécoise. Certains médias avaient même laissé entendre qu’ils entretenaient une liaison amoureuse.

Par la suite, la chanteuse a retenu ses services comme styliste, un poste qu’il continue d’occuper. Il était d’ailleurs à ses côtés au début du mois de juillet à Paris, où avait lieu la semaine de mode haute couture.

Originaire de Malaga, en Espagne, Pepe Munoz est présentement à Montréal, comme en font foi ses photos sur Instagram. Le jeune homme de 36 ans a également récemment publié des clichés le montrant main dans la main avec son copain.