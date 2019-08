Les 20 ans du ComediHa! en 20 moments

Des bonnes frousses, des grands coups, des déceptions, de l’émotion, mais surtout des moments de rire qui resteront gravés à jamais dans l’histoire du festival ComediHa ! Le fondateur Sylvain Parent-Bédard revient sur 20 moments qui ont marqué les deux décennies d’existence du festival d’humour.

1. Conférence de presse pour annoncer la création du festival

13 avril 2000

Le fondateur Sylvain Parent-Bédard, avec des complices comme Mario Grenier et Jean-Michel Anctil, annonce la tenue du festival Grand Rire Bleue, dont la programmation s’étend sur quatre jours, à laquelle participeront 75 humoristes, dont Dominic et Martin, Peter McLeod, François Morency et Steeve Diamond. La première programmation comprend 18 spectacles. «C’est une idée folle qui m’était venue en février après avoir rencontré Juste pour rire pour leur dire que je voulais qu’on ait notre festival d’humour à Québec. On m’avait dit qu’il n’y avait pas de marché pour deux festivals d’humour au Québec. Force est de constater, à la veille de notre 20e anniversaire, qu’il y a des gestionnaires qui s’étaient trompés», lance avec fierté Sylvain Parent-Bédard. Inexpérimenté et sans grande réputation établie, ce dernier avait réussi à convaincre une série de partenaires à investir dans son nouveau festival. L’événement devait porter le nom de Grand Fou Rire, mais a finalement opté pour Grand Rire Bleue, à cause de Labatt, son plus important commanditaire.

2. Première édition du festival

1er au 4 juin 2000

La première édition du festival avait été «extraordinaire», souligne son fondateur, mais le tout premier spectacle extérieur avait dû être annulé à cause de la pluie. «C’est là qu’on a appris à composer avec les aléas de mère Nature. On ne connaissait rien! On était une gang de jeunes passionnés sans expérience qui tripait sur l’humour et qui voulait faire quelque chose de culturel à Québec.»

Le festival, dont l’effigie coûtait 5 $, investit le Palais Montcalm, le Capitole, le Dagobert et la place de l’Université-du-Québec.

Le budget du premier festival oscillait autour de 300 000 $ alors qu’il frôle les 15 millions aujourd’hui. «La première année, j’avais tout fait pour aller chercher un prêt de 10 000 $ du CLD [Centre local de développement] pour nous aider à le tenir.»

Jean-Michel Anctil avait animé le tout premier gala de l’histoire avec succès. Selon le premier bilan, 12 000 personnes auraient assisté à cette première édition.

3. Jean-Marc Parent jusqu’à 3 h du matin Photo d'archives Juin 2000 Le spectacle de Jean-Marc Parent, en extérieur, à la place de l’Université-du-Québec, dans Saint-Roch, a marqué les mémoires du festival. «Je lui avais dit qu’à 23 h, il fallait arrêter, raconte Sylvain Parent-Bédard. Il avait décidé qu’il ne voulait pas. La police voulait qu’on arrête. J’ai appelé Claude Larose, conseiller municipal, et il avait réussi à nous faire ouvrir le vieux Palais Montcalm. On était parti d’en bas, où il y avait quelques milliers de personnes, on a barré les rues, on est monté avec Jean-Marc jusqu’au Palais, une salle de 600 places, et avec Stéphane Rousseau et François Morency, ils ont improvisé jusqu’à 3 h du matin. Ils nous avaient fait vivre tellement d’émotions.» 4. Début de la diffusion télé Photo courtoisie 2001 Dès sa deuxième édition, les galas Grand Rire Bleue sont déjà captés pour la télé, grâce à un allié de taille : Guy Latraverse, qui devient producteur. «Ç’a été une grande étape dans l’histoire du festival», souligne Sylvain Parent-Bédard. Vendre les galas aux diffuseurs amène des revenus non négligeables pour la pérennité du festival. «Avec les revenus télévisuels qui s’amenaient, ça nous a aidés à croître. L’événement devenait solide et intéressant pour les commanditaires.» Au fil des ans, les galas Grand Rire Bleue ont été diffusés à TQS, Super Écran, Canal D, et aujourd’hui, à Radio-Canada. «Ce que Guy Latraverse a planté à Québec en 2001 a eu un impact sur le développement de l’industrie culturelle à Québec. On lui en doit beaucoup. Aujourd’hui, ComediHa ! (qui produit LOL:-)) est la plus grande entreprise de création et production télévisuelle à Québec.»

5. Le commanditaire principal coupe son aide

Avril 2004

En 2004, le partenaire financier principal du Grand Rire Bleue, la brasserie Labatt, coupe son aide. Le festival a bien failli ne pas survivre.

«On avait une entente financière très importante. Mais ç’a été vendu à Interbroue, en Belgique, qui est vendue ensuite au Brésil. Les gestionnaires du Québec sont tassés du dossier. Les décisions se prennent à Toronto. On m’appelle pour me dire qu’on coupe en quatre le montant d’argent de l’entente. Et on me dit que j’ai 15 minutes pour accepter ou non.»

Sylvain Parent-Bédard leur raccroche la ligne au nez. «Je fais venir toute l’équipe du bureau et je leur dis qu’on est dans la merde pas à peu près. Je suis très respectueux de tout ce que l’équipe québécoise a fait pour nous. Mais ç’a été une des meilleures décisions de dire non à ça.»

C’est le commanditaire Réno-Dépôt qui est arrivé dans le décor, «avec les mêmes montants d’argent».

6. Création du volet humour du monde Photo courtoisie

2004

Pour la première fois, des humoristes étrangers débarquent au Grand Rire, ouvrant la voie à un important développement international. Parmi les premiers à se produire ici, notons le Français Pierre Aucaigne, les Frères Taloche, venus de Belgique, et le Suisse François Silvant. «Je trouvais ça cher les billets d’avion pour les faire venir», se remémore Sylvain Parent-Bédard. Le Grand Rire s’associe la même année avec le Festival du rire de Montreux.

7. L’arrivée de Normand Brathwaite Photo d'archives

Juin 2004

En 2004, Normand Brathwaite quitte Juste pour rire pour le Grand Rire, non sans alimenter la rivalité Montréal-Québec et créer une petite controverse. Il a été créateur de nombreux moments marquants dans le cadre du festival, où il a mis sa folie dans plusieurs galas. «Le premier gala de Normand Brathwaite, il est arrivé sur scène et nous a fait une parodie musicale de tous les grands succès des années 60, 70 et 80. Ç’a été extraordinaire. Et l’autre anecdote concernant Normand, c’est qu’on se souvient qu’il vomit avant chaque gala!» Après quelques années d’absence, Brathwaite était de retour l’an passé avec une dizaine de soirées Piment Fort sur scène, qui ont affiché complet chaque soir. C’est même à lui qu’on a confié l’animation de la soirée 20e anniversaire du ComediHa ! le 14 août.

8. TQS ne diffuse plus les galas

2006

Deux ans après que Labatt a coupé son aide financière, le Grand Rire subit un autre coup dur qui mène presque à son annulation. En 2006, le réseau TQS n’a plus les moyens d’acheter les galas.

«On nous avait dit qu’on ne rentrerait jamais à Radio-Canada, raconte Sylvain Parent-Bédard. Je vais rencontrer le directeur de la programmation en le suppliant de soutenir une entreprise de Québec. Il m’a demandé combien d’émissions de télé j’avais produites dans ma vie. Je lui ai dit : pas une seule!»

Un mois avant l’événement, sur le bord d’annuler le festival parce qu’il n’avait plus le revenu important de la télé, le téléphone sonne, et Radio-Canada achète les galas. «Je me suis mis à pleurer et je l’ai remercié.»

9. Un gala à l’Olympia de Paris Photo courtoisie

Le Grand Rire profite du 400e anniversaire de la ville de Québec pour faire rayonner la capitale à l’international, en orchestrant un gala qui s’est tenu nulle part ailleurs qu’à l’Olympia de Paris. Animé par Martin Petit et Patrick Bosso (Bienvenue chez les Ch’tis), et mis en scène par Michel Courtemanche, le gala a été diffusé à TF1.

La même année, QuébéComm met sur pied la Fédération internationale de festivals d’humour du monde, qui l’amène à collaborer avec le Voo Rire de Liège et le Marrakech du Rire, entre autres.

30 juin 2009

Quelques minutes avant que la trentaine de techniciens investissent la scène extérieure de place D’Youville le matin du 30 juin 2009 en vue du spectacle en soirée, la scène s’effondre.

«C’était une année où il y avait des problèmes avec les scènes au Québec. Mais à partir de cette année-là, la Régie du bâtiment a commencé à s’en mêler. On a été très chanceux. Il n’y a pas eu de blessé, mais ç’aurait pu être un drame important.»

«C’était la première fois qu’on faisait une production télé extérieure, ça nous coûtait pas loin d’un million, faire ça. On a été obligé de tout annuler et de reporter un mois plus tard. Il fallait quand même capter les shows».

Sylvain Parent-Bédard avait poursuivi la compagnie Berger, sous-traitant responsable de l’installation.

Juin 2009

Pour son 10e anniversaire, le Grand Rire s’offre nul autre qu’un spectacle de l’acteur italien Roberto Benigni (La vie est belle), sa première grande vedette.

«J’avais soupé avec lui à l’Auberge Saint-Antoine, se rappelle Sylvain Parent-Bédard. Je lui ai dit qu’il fallait qu’il fasse quelque chose sur la ville de Québec, mais il n’avait rien d’écrit.»

Le lendemain matin, Benigni se réveille avec la voix d’un guide touristique qui résonne sous la statue Samuel de Champlain, au Château Frontenac. Le guide explique, en anglais, l’histoire de Québec. «À partir de ça, il a écrit un vingt minutes la journée même du show. Il l’a présenté le soir, et ç’a été ce qui a marché le plus dans la salle. C’est un créateur extraordinaire. Il parlait du Red Bull Crashed Ice et du maire Labeaume.»

2009

Un grand qui rend hommage à un grand. En 2009, le film City Lights est projeté au Grand Théâtre avec la musique de l’OSQ, et c’est Yvon Deschamps qui anime la soirée. QuébéComm avait obtenu les droits pour la production d’un spectacle musical basé sur l’œuvre de Chaplin. Pour ce faire, Sylvain Parent-Bédard avait travaillé en étroite collaboration avec la petite-fille de Charlie Chaplin, Dolorès.

14 juin 2010

La star John Malkovich se produit au Grand Théâtre le 14 juin 2010. «C’est devenu un ami, je suis resté en contact avec lui. On était allé manger au Savini de minuit à 2 h du matin, et on s’était ramassé au Hilton avec lui, sur le bord de la piscine, toute la nuit. Il nous avait lancé des idées de films à ce moment-là, qu’on a encore dans nos cartons.»

La même année, Bill Cosby prenait aussi part au volet anglophone du festival. «Ç’a été une belle aventure à ce moment-là, mais une très grande déception quand j’ai appris toutes ces choses-là par la suite», a commenté Sylvain Parent-Bédard au sujet de la condamnation de l’acteur pour agressions sexuelles.

14. Le début des spectacles à l’Agora Photo d'archives 30 juin 2010 Sylvain Parent-Bédard raconte en riant qu’à son tout premier passage au festival, Louis-José Houde s’était fait huer. Quelques années plus tard, en 2010, il est une des têtes d’affiche de la première série de spectacles à l’Agora. «Ça débordait de partout. Ç’a été le plus gros show du festival en extérieur», dit-il. La programmation comprenait aussi des spectacles de Mike Ward et Peter McLeod, qui y avait célébré ses 20 ans de carrière.

15. Kavanagh et Diouf : des moments d’anthologie

Juin 2010

S’il y a deux moments marquants issus des galas dont Sylvain Parent-Bédard souhaite se souvenir, c’est d’abord le premier gala d’Anthony Kavanagh en juin 2010 au Grand Théâtre, qu’il ne considère comme rien de moins qu’un des plus beaux galas de l’histoire du festival. «Je me souviens de la frénésie et de la qualité de l’animation d’Anthony», a-t-il commenté.

Sinon, il considère un des numéros de Boucar Diouf, la même année, comme un moment d’anthologie. «Il avait fait un numéro de fermeture avec de nombreuses communautés culturelles. C’était coloré, humoristique, intelligent à souhait. C’est probablement le plus beau numéro d’humour que j’ai eu l’occasion de voir.»

1er juillet 2012

Un autre grand coup : le Grand Rire convainc la légendaire Whoopi Goldberg, gagnante d’un Oscar et de deux Golden Globes, à se produire au festival, à l’Agora de Québec.

Sylvain Parent-Bédard avait dû travailler d’arrache-pied pour avoir la star à Québec, non seulement à cause de son horaire chargé, mais aussi parce qu’elle ne prend jamais l’avion. Il fallait trouver une date qui conviendrait, puisqu’elle voyage seulement en autobus. On se souvient qu’elle avait oublié ses pantalons de scène avant de monter dans l’autobus...

Elle avait rencontré l’humoriste québécois Anthony Kavanagh, dans les coulisses. «On dirait que c’est mon fils», avait-elle confié au Journal.

14 juin 2014

Le Grand Rire aurait difficilement pu se faire un meilleur cadeau pour son 15e anniversaire que l’illustre humoriste américain Jerry Seinfeld, qui a attiré 3520 personnes au Pavillon de la Jeunesse. «Ça faisait cinq à dix ans qu’on essayait de l’avoir, précise Sylvain Parent-Bédard.

Il s’était promené sur les Plaines et dans le Vieux-Québec. Il s’était prêté à du meet and greet et avait accepté de faire un cocktail avec les gens. On voit qu’il aime son public.»

Printemps 2015

Il fallait beaucoup d’audace pour renommer un festival dont le nom était ancré dans la mémoire collective depuis 15 ans. En 2015, le Grand Rire change son image de marque d’un bout à l’autre et change son nom pour ComediHa ! Fest-Québec, une appellation qui ne fait pas l’unanimité.

Tous les éléments de marketing ont été refaits avec de nouvelles couleurs, le mauve et le jaune. Le laissez-passer devient une paire de lunettes jaunes. Le slogan? Voir la vie en drôle. Le changement a coûté environ 500 000 $ la première année, mais au bout du comte, il aura coûté plusieurs millions à l’entreprise pour renforcer la marque les années suivantes.

«On se distinguait vraiment avec ce nom-là, soutient Sylvain Parent-Bédard. Et on y trouvait le mot comédie. Aujourd’hui, les gens vivent très bien avec ça. Et quand on débarque à l’international, ComediHa, personne ne se pose la question et tout le monde comprend ce que l’on fait.»

21 juin 2015

Considéré comme un des plus grands humoristes francophones de la planète, Gad Elmaleh a fait sa toute première à Québec en 2015. Les billets s’étaient envolés en quelques heures. Mais il s’agit aujourd’hui d’un souvenir amer, puisqu’entre-temps, Elmaleh a été accusé de plagiat.

«Je n’ai pas suivi le dossier de façon approfondie, mais j’ai vu quelques affaires qui font que je me pose des questions, relate Sylvain Parent-Bédard. J’ai hâte de le rencontrer. Je suis resté en contact avec lui. Je me propose d’échanger personnellement avec lui et à partir de là je vais tirer mes propres conclusions.»

2018