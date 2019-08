«Les gens ne connaissent pas ma vie»

WASHINGTON | Un confrère journaliste, assidu de tennis, n’en revenait pas de la piètre performance d’Eugenie Bouchard lundi soir, quand elle a été battue en deux manches expéditives de 6-1 et 6-2 par l’Américaine Lauren Davis.

Et pourtant, nous a-t-il fait remarquer, la Canadienne, qui vit maintenant aux Bahamas, a été l’une des premières joueuses à se présenter à Washington en début de semaine dernière.

« Je l’ai vue s’entraîner de façon intensive pendant deux bonnes heures jeudi dernier sous une chaleur accablante. Et elle a répété le tout au cours des jours suivants. »

Bouchard et sa partenaire américaine Sofia Kenin ont été des proies faciles pour la Russe Anna Kalinskaya et la Japonaise Miyu Kato, troisièmes têtes de série, en deux sets de 6-0 et 6-2.