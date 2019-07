Olivier Benloulou veut faire la course avec vous

Envie de mesurer votre voiture face à certains des bolides les plus rapides au monde? Un entrepreneur québécois a la solution pour vous.

Olivier Benloulou, un résident de la région de Gatineau, est propriétaire de l’une des collections automobiles les plus exclusives au pays. On y compte notamment, une Pagani Huayra, une Koenigsegg Agera RS et une Bugatti Chiron. Des modèles exotiques dont la valeur dépasse largement le million de dollars pour chaque exemplaire.

Sur sa page Facebook, M. Benloulou a lancé un appel aux propriétaires de voitures modifiées.

« Vous pensez avoir une voiture rapide? Vous trippez bagnoles? Vous avez une auto que vous avez modifiée vous-même? Vous carburez à l’adrénaline? J’organise une course d’accélération privée sur une distance d’un demi-mille les 5 et 6 octobre prochains », peut-on lire.

Les intéressés ont jusqu’au 8 août pour faire parvenir leur candidature par courriel.