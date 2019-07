Quoi faire d’un conjoint qui ne veut pas s’aider?

En couple avec mon conjoint depuis 35 ans, j’approche de mes 55 ans alors que lui en a 10 de plus. Nous avons une fille qui est en couple et qui se débrouille bien, même si elle a hérité des côtés peureux de son père.

Notre vie a été marquée par des hauts et aussi des bas, mais rien qui nous donne envie de nous séparer. Il y a deux ans, mon mari a eu un accident cardiaque à la suite duquel on lui a installé un pacemaker. Ça l’a profondément marqué et il en a profité pour prendre sa retraite deux ans avant ses 65 ans.

Autant vous dire qu’il n’était pas du tout préparé, et qu’une fois sa convalescence terminée, il s’est mis à rôder dans la maison comme une âme en peine. Sans plan de retraite, il se retrouve devant une page blanche qu’il remplit en buvant du café et en s’effoirant devant la télé.

Quand je le questionne, il n’a jamais fait grand-chose de sa journée, et il s’accroche à mes talons dès que je rentre. Je n’en peux plus de cette dépendance qu’il a envers moi. J’étouffe et j’ai juste envie de lui crier « d’aller jouer dehors ». Je sais qu’il a toujours compté sur moi pour tout ce qui concernait la vie domestique et la vie de famille. Mais là, c’est trop!

En plus, vu les problèmes cardiaques qu’il a eus et malgré la pose du pacemaker, notre vie sexuelle est à zéro. Il a tellement peur de voir son cœur cesser de battre qu’il mène une vie de moine, et me l’impose par conséquent. Il se couche tôt, se lève tôt, et entre les deux, rien ne l’anime. Moi qui pensais prendre ma retraite dans deux ou trois ans, je me demande si je pourrai le faire, tant l’idée de me retrouver 24h/24 avec lui me fait peur.

Je ne m’imagine pas que la passion d’autrefois peut renaître entre nous, et ce n’est pas ce que je nous souhaite. Mais un minimum de plaisirs à deux me semble nécessaire pour parvenir à supporter à plein temps les petits travers de l’autre. Comment faire pour y arriver ?

Une épouse qui souhaite bien faire

Si vous souhaitez donner à votre couple le maximum de chances de survivre pendant toute une retraite qui peut s’avérer longue, il va falloir prendre le taureau par les cornes. Et vu le caractère peureux de votre mari, il faut prendre les rênes d’une démarche à deux visant à vous donner le maximum de chances de retrouver le plaisir de vivre ensemble. Vu son âge, il est impossible de demander à votre peureux de mari de changer. Mais vous pouvez le guider dans l’analyse d’une situation qui vous incommode et à laquelle vous devrez donner un coup de barre ensemble pour la redresser. L’aide d’un(e) thérapeute pourrait certainement faciliter la chose et accélérer le processus.