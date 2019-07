Réintégrer sous écran radar

Le lanceur d’alerte, Louis Robert, a été réintégré dans ses fonctions au ministère de l’Agriculture à la suite d’un rapport cinglant de la Protectrice du citoyen, mais il y a fort à parier qu’il ne sera plus jamais tout à fait le même homme. Déjà, le patron gouvernemental lui interdit de commenter publiquement son retour au ministère. Plus encore, l’entente reliée à son retour demeurera secrète.

Nous nous rappellerons que l’agronome, Louis Robert, avait été chassé de ses fonctions au ministère parce qu’il s’était insurgé contre l’intrusion du privé dans les recherches sur les pesticides et qu’il ne tolérait pas l’inaction de ses patrons devant cette ingérence. C’est ainsi qu’il s’est s’adressé aux médias pour dénoncer la situation et s’assurer que les fabricants de pesticides ne contaminent pas les recherches en gommant les effets nocifs de leurs produits. Son courage lui a couté son poste pendant que ses patrons immédiats jouissaient de promotion et de l’aval du ministre André Lamontagne qui a poussé l’audace d’affirmer avoir été étroitement associé à son congédiement.

Dans une démocratie digne de ce nom, le ministre aurait dû être démissionné à défaut de le faire lui-même. Au contraire, le premier ministre Legault a préféré banaliser le comportement de son ministre et s’est empressé, conjointement avec monsieur Lamontagne, d’offrir des excuses à Louis Robert, et ce, après avoir été vilainement sermonné par la Protectrice du citoyen. La réaction du gouvernement Legault n’a rien pour surprendre quand on connaît l’ascendance du monde des affaires sur celui-ci. Le premier ministre a été contraint de faire amende honorable mais il ne fera rien pour heurter ses amis capitalistes qui n’ont de rêve que d’accroître leurs profits au risque parfois de la santé et la sécurité de ses concitoyens.

Quelquefois, ma vie syndicale m’a confronté à des congédiements injustes que nous avons réussi à faire invalider en arbitrage permettant du coup la réintégration de certains travailleurs. Presque chaque fois, ces femmes et ces hommes ne retrouvèrent jamais pleinement leurs moyens, hantés par l’épreuve et l’insécurité qu’ils avaient vécues. Certains ont quitté prématurément leur carrière et d’autres ont accumulé les épisodes de maladie jusqu’à vivre parfois une invalidité permanente. Je ne connais pas Louis Robert et je ne sais pas de quel bois il se chauffe, mais je me permets de douter que l’aventure ne lui ait pas laissé de profondes blessures.

En congédiant ministre, sous-ministre et sous-ministre adjointe qui ont contribué à un tel gâchis, le premier ministre Legault aurait envoyé un signal clair à l’importance qu’il attache aux lanceurs d’alerte sérieux et surtout permis à Louis Robert de croire qu’il a toute la confiance du premier ministre. En le laissant sous la direction de celle qui l’a éjecté de son poste, le premier ministre envoie un message contradictoire qu’on pourrait interpréter comme disant à l’agronome que s’il n’avait pas eu la claque de la Protectrice du citoyen, il serait bien content de ne plus le voir dans sa soupe.

Conscient que ce ne sera pas le nirvana pour Louis Robert, je me réjouis tout de même de sa réintégration et j’espère sincèrement qu’il fera mentir mes expériences professionnelles antérieures en retrouvant pleinement son franc parler.