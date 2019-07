Stadaconé Bleu, Rouge ou Noir

Jean-Pierre Allard, président et cofondateur de la Distillerie Stadaconé, et Sébastien Chamberland, directeur général de la Société de développement commercial (SDC) de la 3e Avenue, auront de grandes nouvelles à annoncer ce matin en présence de Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation.

Ouverte depuis la fin juin, la Distillerie Stadaconé offre des visites guidées de ses installations et des produits en dégustation. Il est possible d’acheter sur place (235, 2e Rue, à Québec) les trois gins distinctifs développés par la distillerie : le Stadaconé Bleu, le Stadaconé Rouge et le Stadaconé Noir qui seront également bientôt offerts à la SAQ. À suivre.

Nouveau chef à la Cache à Maxime

Photo courtoisie

Il s’appelle Jean-Pierre Borivant (photo). Il est français d’origine, plus précisément du Blanc-Mesnil, en région parisienne. Il est arrivé au Québec avec toute la petite famille (Alexia, Milo et Angelo) le 14 janvier dernier. Alexia a donné naissance à Léo le 10 mars. C’est le petit québécois des Borivant. Installé à Saint-Bernard (Beauce), il est entré en fonction comme chef cuisinier à la Cache à Maxime et du restaurant steak house, Le Greg de Scott (Beauce). Sans vouloir bouleverser la carte du restaurant, le jeune chef de 32 ans, qui a passé les 8 dernières années à Grasse sur la Côte d’Azur avec le restaurant Les Trois Garçons (reconnu par Le Guide du routard et le Petit futé de 2013 à 2018), peaufine, par sa créativité, son expertise et sa personnalité, un menu de qualité aux saveurs exquises. Notons que la Cache à Maxime et le Greg ont pour mission de faire découvrir les produits agroalimentaires de la région. Bienvenue chef !

Prix reconnaissance

Photo courtoisie

La FADOQ Québec et Chaudière-Appalaches (FADOQ QCA) a profité de sa récente assemblée générale annuelle pour décerner ses prix reconnaissance. Trois clubs de la grande région de Québec ont été honorés pour le renouvellement de ses membres. Sur la photo du haut, Le club JRVD (Charlesbourg) avec, de gauche à droite : Roland Langevin, administrateur ; Lyse Thibault, membre du CA FADOQ QCA, secteur Jean-Talon ; Pierrette Jobin, présidente du club et Jean-Louis Bergeron, v.-p. CA FA-DOQ QCA. Sur la photo du centre : le club Jouvence (Louis-Hébert) avec André Duval, CA FADOQ QCA, secteur Louis-Hébert ; André Lafrance, CA FADOQ QCA ; la représentante du club Fadoq Jouvence et Jean-Louis Bergeron. Sur la photo du bas, le club Saint-Louis-de-France : avec André Duval ; André Lafrance ; Murielle Côté, présidente du club et Jean-Louis Bergeron.

50 ans de tennis

Photo courtoisie

Le Club de tennis Fargy, de l’arrondissement Beauport à Québec, a fêté son 50e anniversaire récemment. Les festivités ont réuni dignitaires et anciens membres bâtisseurs ayant marqué l’histoire du Club de tennis fondé en 1969. Tout ce beau monde a aussi assisté au dévoilement d’une plaque commémorative et d’une banderole. Sur la photo, on retrouve les finalistes du tournoi du 50e.

Anniversaires

Photo courtoisie

Yvon Deschamps (photo), humoriste et animateur québécois, 84 ans... Jean-Philippe Le Guellec, ex-biathlonien québécois, 34 ans... Evgeni Malkin, joueur russe de la LNH (Penguins), 33 ans... Will Champion, batteur du groupe Coldplay, 41 ans... Grand Corps Malade, auteur et slameur français. 42 ans... J.K. Rowling, romancière britannique, 54 ans... Dale Hunter, avec les Nordiques de 1980 à 1987, 59 ans... Jean-Claude Laprise, entraîneur de badminton, 86 ans.

