Tel Aviv sur mer!

S’il y a une chose dont on est jaloux, quand on se compare à Tel Aviv, c’est de la plage, immédiatement à côté de ce géant des nouvelles technologies. C’est ici que l’Israël pré-1948 a vu le jour, mais seul un miniature bout historique de la ville en témoigne. L’essentiel de Tel Aviv est neuf ! Il n’y a pas si longtemps, c’était une ville de pionniers, qui ­manquaient de raffinement... Maintenant, c’est le contraire : les représentations ­culturelles abondent et la gastronomie, étonnamment peu chère, séduit !

Photo courtoisie, Gilles Proulx

Il faut voir le samedi, jour de sabbat, les habitants profiter de la plage. Les chanceux ! En déambulant entre les édifices dans certains quartiers, on se rend compte que la diversité ­culturelle est énorme. Il y a des Russes, des Éthiopiens, des Américains et, de plus en plus, des Français. Quant aux juifs issus du Maghreb, souvent, ils sont francophiles. Ça donne à Tel Aviv une touche française tout à fait étonnante ! Je vous recommande de marcher toute la longueur de la plage pour bien voir la ville autant le jour que la nuit.