T.J. White au sommet de sa forme

Le joueur chéri des partisans des Capitales de Québec depuis maintenant deux ans, T.J. White, est totalement remis de la blessure qui l’accablait durant tout le mois de juin. En fait, il connaît des sorties tellement productives dernièrement qu’il a même mérité le titre de frappeur de la semaine du 22 au 28 juillet dans la Ligue Can-Am.

Décidément, White est sorti de sa période de convalescence le couteau entre les dents. Passant d’une moyenne de ,255 à ,330 en une quinzaine de matchs, il est clair que son retour dans l’alignement a été bénéfique pour la formation québécoise, sans parler de son assurance à l’avant-champ.

Mais ce qui a permis au joueur originaire de Las Vegas de se démarquer la semaine dernière est d’autant plus impressionnant. Il a produit 13 points en six rencontres – dont sept en un seul match, un record cette saison dans la ligue – et maintenu une moyenne au bâton de ,480 (12 en 25).

Son gérant, Patrick Scalabrini, l’a répété à plusieurs reprises tout au long de la présente campagne : «T.J. est le dernier joueur dont on pourrait se passer, autant sur le terrain que dans le vestiaire. Ce qu’il apporte comme ambiance et son attitude lors des matchs plus difficiles, ça fait toute la différence».

Monsieur sourire

Si White est si populaire auprès de ses coéquipiers et des partisans des Capitales, ce n’est pas seulement grâce à son bon travail sur le losange, mais aussi grâce au plaisir contagieux qu’il a d’exercer son sport. Surnommé «Monsieur Sourire» par certains, il ne se laisse pas abattre lorsque son organisation traverse une mauvaise passe.

«Évidemment, c’est plus compliqué de garder constamment le sourire avec la saison ardue qu’on a cette année. Il faut quand même tenter de rester positif car, au final, on joue au baseball, on fait ce qu’on aime! Personnellement, après une défaite, je suis contrarié pendant quelques minutes, puis je pense à mon prochain match», a expliqué le principal intéressé en entrevue téléphonique.

Tout comme Scalabrini, celui qui a été repêché par les Twins du Minnesota en 2014 est convaincu que les Capitales se fraieront un chemin jusqu'aux séries éliminatoires puisqu’ils «[se] battront corps et âme pour y arriver».