Un Frank Duncan en pleine possession de ses moyens muselle les Capitales

Le mystère Frank Duncan reste complet pour les Capitales qui ont été incapables de remporter un match contre le lanceur de Sussex County à ses trois derniers départs contre la formation québécoise. Cette fois-ci, c’est par la marque de 3 à 1 que les protégés de Scalabrini ont baissé pavillon au Stade Skylands, mercredi soir.

Le rencontre du 31 juillet se voulait un duel entre le meilleur partant du moment chez les Capitales et celui des Miners. Au grand dam de leurs adversaires, l’artilleur des locaux a livré une performance digne des ligues majeures en signant la cinquième victoire consécutive de son équipe.

Le lanceur des bleu-blanc-jaune, David Richardson (1 – 3), avait pourtant bien amorcé la rencontre. Il a enchaîné trois manches parfaites avant d’échapper un point sur deux simples et un mauvais lancer. C’était le début de la fin pour le droitier de 28 ans. Dès la manche suivante, il a concédé deux points sur trois coups sûrs et un but sur balles, avant d’être chassé en sixième.

De son côté, Frank Duncan (8 – 3) – qui a déjà été nommé lanceur de la semaine dans la Can-Am cette saison – a totalement muselé la troupe de Scalabrini. Excepté un écart de conduite en septième manche qui a permis au frappeur de puissance Jhalan Jackson d’expulser une balle hors du stade, l’Américain a connu une sortie sans faille. Il a notamment passé 11 frappeurs dans la mitaine en neuf présences sur le monticule, dont six, coup sur coup.

«C’est un des meilleurs lanceurs de la ligue et il était en plein contrôle de ses moyens. On a été incapables de générer quoi que ce soit face à lui ce soir [hier]. On a quand même été solides défensivement et on s’est donné la chance de rester dans le match. Malheureusement, ça n’a pas été suffisant», a déploré le gérant des visiteurs.

Les représentants de la Belle Province tenteront d’éviter un balayage, jeudi soir, au domicile des Miners. Isaac Pavlik et Arik Sikula se partageront le rôle de partant pour l’occasion.

Calepin de notes

Les Capitales affronteront les Boulders de Rockland – qui sont au 4e et dernier rang donnant accès aux séries – encore deux fois avant la fin de la saison régulière. Autant d’opportunités que les résidents du Stade Canac ne devront pas rater s’ils veulent augmenter leurs chances de participer au tournoi d’après-saison.