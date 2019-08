FOURNIER LEMOINE, Lise



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 23 juillet 2019, à l'âge de 66 ans et 8 mois, est décédée dame Lise Fournier, épouse bien-aimée de Michel Lemoine. Elle était la fille de Thérèse Gros-Louis et de feu Raymond Fournier. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule samedi 3 août 2019, de 17h30 à 21h30,, de 9h à 11h45.La mise en terre se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil, outre son époux et sa mère, ses enfants: Nancy (Marc Therrien) et François (Sandra Poirier-Marois); ses petits-enfants: Donovann, Samuel et Vincent; ses sœurs: Hélène (Fernand Pelletier) et Julie Asselin (Éric Fraser); sa belle-sœur Jocelyne (Jean-Claude Duval); ses neveux et nièces: Jimmy Pelletier (Damaris Gaona), Frédéric Pelletier (Christine Maltais), Jean-Sébastien Duval et Marie-Ève Lefrançois (Tamara Gros-Louis); elle aussi dans le deuil plusieurs oncles, tantes, cousin(e)s et de nombreux ami(e)s. Nous tenons à remercier tout le personnel du 11500 et l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, pour leur soutien et leurs bons soins pendant son séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer. Téléphone: 418 657-5334. Site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.