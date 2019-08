GAGNÉ, Marcel



À son chalet de Forestville, est décédé subitement monsieur Marcel Gagné, le 28 juillet 2019, à l'âge de 69 ans et 11 mois, époux de madame Nicole Simard, fils de feu monsieur Wilfrid Gagné et de feu madame Jeanne Noël. Il demeurait à Saint-Henri de Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Manon (Patrick Bourassa), son fils Jimmy (Linda Breton); ses petits-enfants: Jean-Simon, Benjamin et Adam; ses frères et soeurs: Léandre (feu Rolande Brochu), André (Lucille Brochu), Monique (Marcel Laferrière), Donald (Fabienne Morin), Yvette (Jason Macleod); sa belle-mère Louisette Marquis (Léandre Audet); ses beaux-frères et belles-soeurs: Guy (Marie-Josée Vaillancourt), Marjolaine, Claire (Denys Garant), Martine (Marc Turgeon), Mireille (Richard Bergeron), Sylvie (Nicolas Vallières), Josée (Ghislain Deschênes) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Pavillon Forestville, CSSS Côte Nord pour leur rapide intervention. La famille tient également à remercier ses ami(e)s du chalet de Forestville pour leur aide. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC. La famille vous accueillera aule samedi 3 août de 19h à 22h et le dimanche 4 août à compter de 10h.