GAGNÉ, Georgette Leclerc



À l'Hôpital de Thetford Mines, le 19 juillet 2019, est décédée à l'âge de 85 ans, madame Georgette Leclerc, épouse de Émile Gagné. Elle était la fille de feu Albert Leclerc et de feu Emmelie Leclerc. Elle demeurait à Saint-Jacques de Leeds. La famille vous accueillerale samedi 3 aoûtde 9 h à 10 h 50.Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Danielle, François et Jacques; ses frères et sœurs Leclerc: feu Gérarda (feu Alphé Hamel), feu Benoit (feu Monique Blanchet), feu Jean-Paul (feu Léona Lemay), Marcel (Marie-Ange Allaire), feu Léopold (Rita Voyer), Gabrielle (feu Gaétan Grimard) et Mariette (feu Marcel Biron); ses beaux-frères et belles-sœurs Gagné: feu Florence (feu Robert Fillion), Madeleine (feu Benoit Turmel), Rachelle (André Breton), Rollande (feu Bertrand Fillion), Thérèse (Philippe Drouin), Fernand (Céline Couture), Françoise (Jean-Louis Drouin), Jeanne-d'Arc (Jules Gingras) et Monique (Clément Roger). Elle laisse également dans le deuil cousins, cousines, neveux, nièces et amis(es). Don suggérés: Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, www.coeuretavc.ca. Tous les membre de la famille désirent adresser un remerciement spécial au personnel du 3ième et 4ième étage de l'Hôpital de Thetford Mines. La direction des funérailles est confiée à la