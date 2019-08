GIGUÈRE, Micheline



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, est décédée, madame Micheline Giguère le 24 juillet 2019, à l'âge de 79 ans. Elle était la fille de feu monsieur Maurice Giguère et de feu madame Marie-Jeanne St-Gelais. Elle demeurait à Québec (Charlesbourg). Elle laisse dans le deuil ses fils: Jean-François Lachance (Chantal Dauvergne) et Louis-Martin Lachance (Dannie Paquet); ses petits-enfants: Raphaël (Camille Pelletier), Aurélie (Renaud Durand-Leclerc) et Thomas-William; ses frères et sœurs: Thérèse (feu Adrien Lacroix), feu Jean-Claude, Denise (Normand Chatigny), feu Paul-Émile(Denise Laroche), Marc-André (Nicole Delisle), Diane (Yvon Gagnon), feu Maurice (Huguette Garneau), Lise (Gilbert Fournier), Yves (Esther Bastien) et Pierre (Diane Légaré); ses deux grandes amies Ginette Asselin et Jacqueline Pelletier-Bourdeau ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines autres parents et amis. La famille recevra les condoléances en présence des cendres aude 13h à 16h.Les cendres seront déposées le lendemain au mausolée Catherine-de-Saint-Augustin du cimetière Saint-Charles. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur accueil, leur humanisme, et les bons soins prodigués à notre mère. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec (1040 avenue Belvédère, bureau 201 Québec QC G1S 3G3).