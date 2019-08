CÔTÉ, Suzanne Godbout



Au Centre d'Hébergement de Montmagny (Foyer d'Youville), le 27 juillet 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Suzanne Godbout, épouse de monsieur Noël Côté. Elle était la fille de feu monsieur Ernest Godbout et de feu dame Laura Bolduc. Elle demeurait à Notre-Dame-du-Rosaire, cté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à laà compter de 12h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Noël Côté, son fils Jean-François (Monique Fradet), ses filles: Gervaise (Claude Mercier) et Sarah (Martin Fournier), ses petits-enfants: Emmanuelle, Alex et Gabrielle (Marc-André), son arrière-petite-fille Maelia et Jolianne Fournier (fille de Martin Fournier et belle-fille de Sarah Côté). Elle était la soeur de: Henri-Louis (feu Clarisse Godbout), feu Jeanne d'Arc (feu Raymond Langevin), Carmen, Georges (Vivanne Langevin), feu Lucille (feu René Noël), feu Gilbert (feu Nicole Godbout), feu Clément (Céline Côté), Lisette (Gervais Mercier), Eloi (Louise Lacroix). Elle était la belle-sœur de: feu Thérèse (feu Henri-Louis Bolduc), feu Marcel, feu Carmelle (feu Laurent Castonguay), Rachel, Daniel (Rita Collin), Donald (Raymonde Langevin), Lucille (Louis Fraser), Léandre, Lauraine (André Armstrong) et Benoit (Murielle Denault). Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). La famille désire remercier le personnel du 4e étage du Foyer d'Youville de Montmagny pour l'attention et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la