CARRIER, Marie-Laure Bélanger



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 juillet 2019, à l'âge de 95 ans et 9 mois, est décédée madame Marie-Laure Bélanger, épouse de feu monsieur Pierre Carrier, fille de feu madame Belzémire Paradis et de feu monsieur Philippe Bélanger. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aude 8h à 10h45.L'inhumation se fera au cimetière Mont-Marie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Édouard (Jeanne Asselin), feu Benoît (Monique Goupil), Thérèse (Benoît Goupil), Bernadette (Gilles Garneau) et Francine (Réjean Charest); ses petits-enfants: Julie (Tommy Picard), Martin (Maryse Pelchat), Marie-Claude, Étienne (Eden Poulin), Manon (Luc Boulinguez), Bruno (Julie Chamberland), Laurie (Yanick Pothier), Maude (Guillaume Landry), Guillaume (Isabelle Rousseau), Julien (Hélèna Routhier Lacroix), Geneviève, Isabelle (Alexandre Simard), Esthelle (Raphäel Croteau), Chantal (Sebastian Neff), Sophie (Keven Duchesneau) et Carl (Audrey Grenier); ses 26 arrière-petits-enfants. Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs décédés: Marie-Anne (Jos Carrier), Olivine, Claire (Wilfrid Goulet), Joseph (Irène Demers), Noël (Alfredine Beaudoin), Louis, Alphonse, Jules (Jeanne D'Arc Labonté), Émile, Cécile et ses beaux-frères et belles-soeurs décédés: Charles-Edouard (Georgette Métivier), Pauline (Eugène Fournier). Elle laisse aussi dans le deuil ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement tout spécial au personnel soignant et médecins de l'Unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.