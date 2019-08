BOURQUE LEMAY, Thérèse



Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 29 juillet 2019, à l'âge de 92 ans et 9 mois, est décédée madame Thérèse Bourque, épouse de feu Raymond Lemay, fille de feu madame Odélie Bussières et de feu monsieur Auguste Bourque. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 heures. L'inhumation des cendres se fera au Parc Commémoratif la Souvenance à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Suzanne, Christiane, feu François, Jocelyne (Michel), Jérôme et Caroline; ses petits-enfants: Richard, Suzie (Jean-Daniel), Guillaume, Samuel (Audrey), Gabriel et Marie (Marc- Antoine); ses arrière-petits-enfants Antoine et Étienne; ses sœurs: feu Irène, feu Louise, Marie (feu Aldo Lorenzato), Marguerite (feu Pierre Boudreault), Monique et feu Noëlla (feu Michel Lafond); ses frères: feu Jean-Baptiste (Parise Tanguay), feu Louis-Philippe (Gisèle Vachon), feu Paul-Émile (feu Gervaise Lacroix), feu Alfred (Margot Provençal), feu Maurice (Bertha Gagnon) et feu Raoul (Claudette Beauchamp); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Benoît Lemay (feu Lucienne Labrie), feu Annette Lemay, feu Jeanine Lemay et feu Jean-Claude Lemay; ses nombreux neveux et nièces de la famille Bourque ainsi que Denyse et Bernard LeMay (Lucille). Sincères remerciements à madame Jacinthe Beauchemin, au personnel du CLSC La source Sud pour leurs bons soins et à la docteure Élise Roy. Remerciements également au personnel de l'unité de gériatrie et des soins palliatifs de l'hôpital du St- Sacrement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, tél. : 418-527-4294, site Web : www.societealzheimerdequebec.com Des formulaires seront disponibles sur place.