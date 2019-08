SIMARD, Louise



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 22 juillet 2019, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Louise Simard. Elle était la fille de feu monsieur Arthur Simard et de feu madame Marie-Rose Dumais. Elle laisse dans le deuil son époux Michel Roy; ses frères et soeurs: Thérese, Francine, Jacques et Louis-Yves; ses neveux et nièces dont: Lynda Decary, Christian Decary et Pierre Decary ainsi que ses beaux-frères, belles-sœurs, sa belle-famille et ses ami(e)s. Elle a été confiée auSelon ses volontés, elle ne sera pas exposée. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière de St-Gérard Magella. Compenser l'envoi de fleurs par un don à la fondation Québecoise du cancer, 190, rue Dorchester, #50, Québec, QC G1K 5Y9, www.fqc.qc.ca/fr