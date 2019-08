VEILLEUX, Dr Gabriel anesthésiste

VEILLEUX, Dr Gabriel

À sa résidence, le vendredi 26 juillet 2019, à l'âge de 90 ans et 8 mois, est décédé monsieur Gabriel Veilleux, époux de madame Denise Breton, fils de feu Olivier Veilleux et de feu Rose Bolduc. Il demeurait à Saint-Georges. Monsieur Gabriel Veilleux sera exposé à la résidence funérairele vendredi 2 août en après-midi de 13h30 à 16h et en soirée de 19h à 21h30 ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 9h.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse, madame Denise Breton; ses enfants: Brigitte (Jean-René de Beaumont), Caroline (Martin Parent), Robert (Monique Jean-Gilles) et Véronique (Thierry Gauvin); ses petits-enfants: Gabriel (Elizabeth), François (Claudie) et Darya de Beaumont, Richard, Bernard et Frédéric Parent (Alexandra Morissette), Jérémy, Emmanuel et Marie-Ève Veilleux ainsi que ses 5 arrière-petits-enfants. Il était le frère de: feu Valérie (feu Emile Poirier), feu Ernest, feu Sr Fabiola, feu Sr Gertrude, feu Marie-Rose (feu Gonzague Rancourt), feu Louis (feu Marguerite Veilleux), feu Gérard (feu Gabrielle Veilleux), feu Fernando (feu Marie-Lourdes Bourque), feu Thérèse, feu Henri-Paul (Claire Caron) et feu Olivette (feu Laurent St-Pierre). Il était le gendre de feu Lucien Breton et feu Jeanne D'Arc Poulin de Saint-Gédéon. Il était le beau-frère de: feu Jean-Luc (feu Lise Bureau), feu Félix (Mélanie), Pierrette Lepage, Lisette (feu Emilio Maheux), feu Jean-Yves (Estelle Poirier), feu Jacques, feu Céline, Suzanne (Maurice Guilbault), feu Marcel (Simone Côté), André (Ginette Blanchette) et Michel Breton (France Lachance). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et collègues de travail. Un remerciement à son médecin de famille, Dr René Côté ses amis et collègue de travail, Denis Côté, Dr Louis Roy, Dr Yves Grégoire (Yvette), Dr Louis Morin, ainsi qu'à Micheline, Françoise et Brigitte pour leur soutien lui ayant permis de demeurer à la maison jusqu'à la toute fin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Relais pour la vie (Société canadienne du cancer), 400, route Caron, Notre-Dame-des-Pins (Québec), G0M 1K0.