LANTIER, Henri



À l'Hôpital général de Québec, le 23 juillet 2019, à l'âge de 93 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé monsieur Henri Lantier, époux de feu dame Thérèse Pépin, fils de feu Dunn Lantier et de feu Marie-Blanche Harvey. Il demeurait à Québec (Saint-André de Neufchâtel).La famille vous accueillera aule vendredi 2 août 2019 de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h et le samedi 3 août 2019 de 8 h 30 à 9 h 45.et de là au cimetière de Loretteville. Il était le père de: Line (Michel Bédard), Claude (France Petitclerc), Lucie (Simon Lépine) et Benoit (Carole Bérubé); le grand-père de: Éric (Marie-Andrée Nadeau), Simon, Christine (Jonathan Tremblay), Chantal (Charles Dubois), Geneviève (Antoine Côté-Bernier), Marie-Pier (Gabriel D'Amours) et Valérie (Mathieu Hamel); l'arrière-grand-père de: Sarah-Maude, Florence, Rosalie, Annabelle, Félix, Elisabeth et Alice; le frère de: feu Jacques (Jeanne Turgeon), Gérard (feu Marguerite Drolet), Édith (feu Jean-Luc Potvin), feu Aline (feu Armand Dumas), Florence, Jeanne (Yvon Renaud), feu Adrien (Juliette Paquet) et Louise; le beau-frère de : feu Joseph-Émile (feu Marie-Marthe Boutet), feu André (feu Estelle Tremblay), feu Simone (feu Louis-Paul Linteau) et Claire (feu Robert Durand). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un remerciement tout particulier au Docteur Patrick Blouin, au personnel de la Résidence St-Philippe et de l'Hôpital général de Québec pour les bons soins prodigués et leur grand soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à L'Arche l'Étoile, 218, Saint-Sauveur, Québec, QC, G1N 4S1 et à LEUCAN, 2950-A, boulevard Laurier, Québec, Qc G1V 2M4.