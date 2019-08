SAVARD, Gilberte



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 27 juillet 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Gilberte Savard, fille de feu Elzéard Savard et de feu Delvina Gilbert. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil son conjoint feu Jean-Marie Drolet; ses frères et sœurs: Gilbert, Denise Labbé, feu Raymond et Gertrude Asselin, feu Fernande des petites sœurs Saint-François, feu Fernand des frères Oblat Marie, feu Guy et Lucie Ouellet, feu Raymonde ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. N'envoyez pas de fleurs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer, 1040 Avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3.