NOREAU, Lauréat



À l'Hôpital régional de Portneuf, le 26 juillet 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Lauréat Noreau, époux de dame Lucille Hamel, fils de feu monsieur Adélard Noreau et de feu dame Angélina Chantal. Il demeurait à Saint-Raymond. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lale dimanche 4 août de 19 h à 21 h. La famille recevra aussi les condoléancesà compter de 10 hL'inhumation suivra au cimetière paroissial. Outre son épouse Lucille, monsieur Noreau laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Cathy Moisan), Manon (Richard Cournoyer) et Anne (Mario Faucher); ses petits-enfants: Pier-Luc Noreau (Andréanne Lamarre), William Noreau (Karolann Genois), Marie-Laurence et Florence Faucher; ses frères et sœurs: Rolland (Rolande Morasse), Gratia et Marguerite; ses belles-sœurs de la famille Noreau: Yvonne Côté, et Georgette Paquet; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Hamel: Robert, Nicole (Jean-Robert Turcot), Marcel (Louise Corneau), Thérèse (Nelson Langevin), Gemma (Michel Genois), Rolande (Jean Bordeleau), Jean Dion et Colette (Michel Lefebvre) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre outre ses parents, ses frères: Georges-Albert et Gérard; sa sœur: Marie-Claire (Conrad Alain); ses beaux-frères de la famille Noreau: Lionel Paré et Émilien Mainville; ses beaux-parents : Cécile Martel et Adélard Hamel: ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Hamel: Lise (Victorin Martel), Solange, Charlotte et Florian. La famille désire remercier tout le personnel de l'Estacade pour les bons soins prodigués et leur accueil chaleureux. Il n'y a pas de merci assez grand pour démontrer toute notre gratitude et notre reconnaissance à tout le personnel du 2e et 3e étages de l'Hôpital régional de Portneuf.