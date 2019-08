GUAY, Alexandre



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 22 juillet 2019, à l'âge de 30 ans, est décédé monsieur Alexandre Guay. Né à Québec, le 18 janvier 1989, il était le fils de dame Claire L'Heureux et de feu monsieur Benoit Guay. Il demeurait à Québec, arr. Charlesbourg. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9h.Les cendres seront déposées au cimetière de St-Pierre-aux-Liens à une date ultérieure. Outre sa mère Claire, Alexandre laisse dans le deuil sa sœur Catherine (Philippe Bourassa); sa grand-mère Yolande Boutet (feu Réal L'Heureux); ses neveux et nièces: Deaven, Mya-Rose, Edward; ses oncles et tantes: André (Céline Plamondon), Claude (Suzanne Anctil), Marielle (Roger Bergeron), Hélène (Lucien Genest), Christiane (Pierre Comeau), Richard, Pierre (Monique Boutet); de la famille L'Heureux: Benoit, Martin (Sylvie Curodeau), Laurent ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Alexandre était également le frère de feu Pierre-Luc. La famille remercie tout le personnel des soins intensifs de l'Hôpital de l'Enfant- Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Enfant-Jésus, (soins intensifs), Site : www.fondationduchuq.org, Tél. : (418) 525-4385 ou à la Fondation de l'IUCPQ (Hôpital Laval), Site : www. fondation-iucpq.org, Tél. : 418 656-4999. Les Funérailles sont sous la direction de :