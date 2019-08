TREMBLAY, Réal



Au CHSLD Champlain-des-Montagnes, le 24 juillet 2019, à l'âge de 85 ans et 11 mois, est décédé monsieur Réal Tremblay, époux de feu Constance Tremblay, conjoint de Gisèle Langevin, fils de feu madame Yvette Simard et de feu monsieur Auguste Tremblay. Originaire de Chicoutimi, il demeurait maintenant à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 2 août 2019, de 13h à 16h et de 19h à 22h, ainsi que le samedi 3 août de 8h30 à 10h30.La famille organisera également une autre cérémonie en présence des cendres plus tard cet automne au Saguenay. Il laisse dans le deuil, outre sa compagne Gisèle Langevin, ses enfants: Mario (Manon Lefrançois); Germain (Édith Mercier) et Josée (Marco Lafrance); ses petits-enfants: Alexa, Charlène, Catherine, Christophe et Gabriel; ses frères et sœurs: feu Laurent (feu Judith Laflamme), feu Bertrand (Suzanne Beaulieu), Andréa (feu Dave Clark) et Benoit (Monique Grenon); ses beaux-frères et belles-sœurs: Ronald Tremblay (Aline Dufour), Marcellin Tremblay (feu Denise Brisson), Feu Jean-Paul Tremblay (Denise Caron), Albert Tremblay (1ères noces feu Gertrude Gagnon, 2es noces Johanne Gonthier), feu Bertrand Tremblay (Denise Grant) et feu Suzanne Tremblay (feu Raymond Bélanger); ses neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant du 2e étage (l'Oasis) du CHSLD Champlain-des-Montagnes pour l'amour et le respect manifestés pendant ces derniers mois. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, Téléphone : 418 527-4294, Courriel : info@societealzheimerdequebec.com, Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.