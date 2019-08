LALIBERTÉ, Laura Larochelle



Au CHSLD de Saint-Isidore, le 22 juillet 2019, à l'âge de 96 ans et 10 mois, est décédée madame Laura Larochelle, épouse de feu monsieur Armand Laliberté, fille de feu monsieur Joseph Larochelle et de feu madame Aurélie Drapeau. Elle demeurait à Saint-Isidore. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Micheline (Robert Royer), Germain (Lina Roy), Françoise (Bruno Gonthier), Donald (Linda Paré), Réjeanne (Christian Massé), Renald (Martine Labonté), Gisèle (Michel Bisson) et Céline (Jacques Morin); ses petits-enfants: Étienne et Mélissa Laliberté, François et Marie-Hélène Gonthier, Jonathan Laliberté, Joannie et Jason Massé, Mathieu, Stéphane et Karine Laliberté, Valérie, Isabelle et Marie-Pier Bisson, Audrey, Amélie et Laurie Perreault et ses 14 arrière-petits-enfants. Ses frères et soeurs: feu Alma (feu René Blanchard), feu Lucien, feu Albert, feu Yvonne (feu Lucien Laterreur), feu Marie (feu Florentin Mercier), feu Georges (feu Rose Bilodeau), feu Lucienne (feu Aimé Carrier); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Laliberté: Irène (feu Jean-Marie Fortin), Marcelle Drouin (feu Arthur Laliberté), Madeleine (feu Robert Brochu), Marguerite (feu Donat Fortier), Fernande (feu Aurèle Châtigny), Soeur Marielle, Anne-Marie (feu André Pelchat), Laureen Gibson (feu Marcel Laliberté); ses beaux-frères et belles-soeurs décédés: feu Nazaire (feu Jeanne Guillemette), feu Georges (feu Eva Laterreur), feu Roland (feu Viola Devost), feu Rita (feu Emile Turgeon), feu Claire (feu Daniel Turgeon), feu Guy (feu Laurette Poulin), feu Jeannine (feu Roland Dussault); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD de Saint-Isidore pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Isidore. La famille vous accueillera au salonle vendredi 2 août 2019 de 19h à 22h et le samedi 3 août à compter de 9h.